GP da Hungria F1: A troca de pneus mais rápida do ano, até agora

Em Hungaroring, Lando Norris e a McLaren superaram os rivais com uma estratégia ousada de uma única paragem, garantindo a vitória apesar de um mau início de corrida. Norris caiu da terceira posição para atrás de George Russell e Fernando Alonso no início, mas optou por uma abordagem mais arriscada de uma única paragem para ganhar posição na pista sobre o seu companheiro de equipa Oscar Piastri, que estava num plano de duas paragens.

Uma paragem rápida de 1,94 segundos na volta 31 ajudou Norris a voltar para a quarta posição e, por fim, conquistar a vitória. A equipa de boxes da McLaren também fez uma parada idêntica de 1,94 segundos para Piastri. A aposta estratégica valeu a pena, com Norris a considerá-la a sua primeira corrida em que uma estratégia completamente diferente realmente funcionou.

A hegemonia da Red Bull nas paragens nas boxes parece estar a terminar e, se a McLaren tem os tempos mais rápidos, a Ferrari tem sido a equipa mais regular. Nas dez paragens mais rápidas do ano, até agora, as duas mais rápidas são da McLaren, a terceira mais rápida é da Red Bull, mas a Ferrari tem seis.

