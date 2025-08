GP da Hungria F1: 200ª vitória da McLaren

A McLaren chegou às 200 vitórias na F1, consolidando o segundo lugar na tabela das equipas com mais vitórias. À frente da equipa britânica, apenas a Ferrari com 248 triunfos conquistados. O top 5 conta com a Mercedes (130), a Red Bull (124) e a Williams (114).

Se Brunce McLaren imaginasse que, 62 anos depois, a equipa que criou chegaria às 200 vitórias, certamente ficaria feliz e orgulhoso. O legado de McLaren permanece intacto e o seu nome é agora sinónimo de velocidade, tecnologia e talento. Nomes como Ayrton Senna (35 vitórias), Alain Prost (30), Lewis Hamilton (21), Mika Hakkinen (20), são apenas uma pequena parte da lista de pilotos que venceram com a McLaren. Hoje, com o nono triunfo da sua carreira, Lando Norris, igualou James Hunt e Kimi Räikkönen.

A estas 200 vitórias juntam-se 172 poles, 584 pódios e 56 dobradinhas. Números que apenas dizem uma parte da história desta equipa que já por várias vezes caiu e voltou a reerguer-se, sendo casa de alguns dos maiores talentos que a F1 já viu, uma das estruturas mais respeitadas do paddock, que agora vive momentos de ouro. Com o título de construtores bem encaminhado, com 299 pontos de avanço para a Ferrari, o interesse é ver como a luta entre Norris e Oscar Piastri se desenvolver. A postura da equipa é saudável para os pilotos e para os fãs: luz verde para lutas renhidas, justas e sem toques. Um equilíbrio nem sempre fácil de atingir, mas que certamente deixaria Bruce McLaren satisfeito.