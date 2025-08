GP da Hungria: Estratégia alternativa, após mau arranque, dá vitória a Lando Norris

Um final de cortar a respiração no GP da Hungria. Lando Norris venceu a corrida, depois de um mau arranque e uma estratégia alternativa que lhe abriu as portas a uma vitória merecida. Uma gestão fabulosa dos pneus duros, com um ritmo impressionante na primeira metade do segundo stint e uma defesa irrepreensível aos ataques de Oscar Piastri, que teve de se contentar com o segundo lugar. Uma excelente estratégia da McLaren que permitiu a Norris encurtar as distâncias nas contas do título. Piastri ficou frustrado com o resultado mas também fez uma bela corrida, sem hipoteses de passar Leclerc, que na primeira metade da prova foi rapidíssimo.

Em terceiro lugar, George Russell, com uma excelente corrida, à frente de um frustrado Charles Leclerc, furioso com a equipa e com a gestão de uma questão no cockpit que ainda não é conhecida do público. Mas a irritação de Leclerc era evidente, pois mostrou andamento para ganhar, mas um pormenor mal gerido terá deitado tudo a perder.

Fernando Alonso, com uma corrida muito forte, terminou em quinto, à frente do seu protegido Gabriel Bortleto, com um estupendo sexto lugar para o jovem piloto que melhora a cada corrida. Ficou à frente de Lance Stroll e Liam Lawson conseguiu aguentar o oitavo lugar, com Max Verstappen a não conseguir passar o seu ex-colega de equipa (sinal claro das dificuldades da Red Bull neste fim de semana) e Kimi Antonelli completou o top 10, à frente de Isack Hadjar e Lewis Hamilton.

O filme da corrida

Foi com céu nublado e com ameaça de chuva que os pilotos e equipa do Campeonato do mundo de F1 se prepararam para o GP da Hungria. Com 32,6 °C de temperatura do asfalto e 22 °C de temperatura do ar, um ambiente muito mais fresco do que os fervorosos fãs húngaros foram experienciando nos dois dias anteriores.

Charles Leclerc largava da pole, com Oscar Piastri ao seu lado e Lando Norris logo atrás, com a ameaça de George Russell. A terceira linha era monopolizada pela Aston Martin, à frente da surpresa Gabriel Bortoleto e Max Verstappen. A Racing Bulls estava instalada na quinta linha da grelha.

O risco de chuva era de 20% e a meteorologia ameaçava alterar as contas dos estrategas das equipas.

Apenas Carlos Sainz, Alex Albon, Nico Hulkenberg largavam com pneus macios enquanto Pierre Gasly e Lewis Hamilton com pneus duros.

Leclerc largou bem e manteve a posição mesmo sob pressão de Oscar Piastri. Lando Norris voltou a ter um mau arranque e caiu para o quinto lugar, atrás de George Russell e Fernando Alonso. Max Verstappen perdeu uma posição para Liam Lawson. Gabriel Bortoleto ganhou um lugar a Lance Stroll e Oliver Bearman subiu ao top 10 à custa de Isack Hadjar.

Leclerc ganhou um segundo de vantagem para Piastri, com Russell a um segundo do McLaren #81. Norris conseguiu passar Alonso na volta 3, pouco depois de Verstappen ter regressado ao oitavo posto.

A corrida entrou em ritmo de gestão e a ordem era Leclerc, Piastri, Russell, Norris, Alonso, Bortoleto, Verstappen, Stroll, Lawson e Bearman. Já se falava da possibilidade de uma paragem apenas. Nico Hulkenberg foi penalizado com cinco segundos por falsa partida. A diferença de ritmo do top 4 para os restantes era impressionante. Os quatro primeiro rodavam no segundo 21, Fernando Alonso segurava um comboio que viajava no segundo 23.

Na volta 15 começaram-se a lançar os dados da estratégia com os pilotos abaixo do top 10 a entrarem nas boxes pela primeira vez enquanto na frente se faziam contas para entender se a paragem única era possível. Duas voltas depois Max Verstappen entrava nas boxes e as equipas do topo da tabela preparavam as primeiras paragens com o plano da paragem única a cair por terra. Oscar Piastri entrou para tentar o undercut a Leclerc (pneus duros). Leclerc entrou na volta seguinte e manteve-se à frente de Piastri, com Norris agora na liderança.

Na volta 25, Norris tinha 9 segundos de vantagem para Leclerc, apesar de ainda não ter parado, seguido de Leclerc e Piastri a 2,1 segundos do monegasco. Alonso, em quarto, defendia-se de Russell, mas a luta durou apenas duas voltas.

A situação de Norris exigia uma decisão diferente ao nível da estratégia, e o britânico aceitava o desafio de uma paragem apenas. Leclerc estava descontente, mas estava pressionado por Piastri, com Russell a já 8 segundos do McLaren. A luta entre Verstappen e Hamilton pelo 11º lugar aqueceu na curva cinco e Hamilton foi obrigado a ir largo para evitar o contacto.

Na volta 31, Norris entrou nas boxes para colocar pneus duros e iria tentar chegar ao fim da corrida com este conjunto.

A meio da corrida, Leclerc continuava sob pressão de Piastri, com Russell em terceiro e Lando Norris em quarto com um excelente ritmo, que o poderia permitir estar na luta pelos primeiros lugares.

Volta 40, Charles Leclerc entrou para as boxes (pneus duros) para evitar o undercut de Piastri, que assumiu agora a liderança. Verstappen estava também a tentar uma única paragem, apesar de ter sido dos primeiros a trocar de pneus. Hamilton entrou na volta 43 para colocar pneus médios. Lando Norris pressionava Russell que entrava para colocar o segundo conjunto de pneus duros.

46 voltas depois do arranque, Piastri entrou nas boxes para colocar o segundo conjunto de pneus duros, regressando ao terceiro lugar, atrás de Leclerc. Norris estava na liderança com 7 segundos de vantagem para Leclerc.

Verstappen abortou a tentativa de uma paragem apenas e colocou o segundo conjunto de pneus duros na volta 50. Na frente, Piastri pressionava Leclerc e Norris conseguia manter a distância para o piloto da Ferrari.

Na volta seguinte, Piastri passou Leclerc com uma facilidade impressionante e agora era segundo, na perseguição a Lando Norris. Para Oliver Bearman a corrida terminou mais cedo com problemas motivados por danos no eixo traseiro.

Charles Leclerc estava frustradíssimo com a equipa, queixando-se de um problema, com George Russell a aproximar-se do carro #16. Do lado de Piastri o ritmo era impressionante e aproximava-se de Norris.

A dez voltas do fim, Russell fazia a primeira ameaça a Leclerc, mas na segunda tentativa, Russell conseguiu agarrar o terceiro lugar. Leclec, que largou da pole, estava agora em quarto, sem ritmo para lutar por mais. Com esta luta despachada, faltava a luta Mclaren vs McLaren.

O tráfego à frente de Norris prometia dores de cabeça, pois o trio estava na luta pelo 10º lugares. Faltavam cinco voltas para o fim. A luta entre colegas de equipas foi quente, muito quente, mas Norris conseguiu defender-se e manter o primeiro lugar até ver a bandeira de xadrez. Uma vitória inesperada, dado o arranque de Norris. Piastri e Russell acompanharam o britânico no pódio. Seguiram-se Leclerc, com uma penalização de cinco segundo pela defesa mais agressiva à manobra de Russell, Alonso, Bortoleto, Stroll, Lawson, Verstappen e Antonelli.