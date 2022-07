GP da Hungria de Fórmula 1: Quais são as possíveis estratégias de corrida? | AutoSport

Tudo se prepara para que a corrida que marca o último confronto antes das merecidas férias seja muito interessante. Como sempre, há diferentes opções estratégicas disponíveis para as equipas e começando já pela estratégia mais rápida, ficou a saber-se na sexta-feira que as equipas se debateram com o composto duro, uma vez que estes pneus deslizavam e desgastava-se em condições quentes, como as de sexta-feira, e isso tornou-o mais lento do que o médio e macio. O resultado disso é o facto de que uma estratégia de uma paragem é de repente muito mais difícil de executar sem o pneus mais duro, tornando a estratégia teórica mais rápida, a de duas paragens.

Seja como for estes cálculos da Pirelli são feitos sem uma série de variáveis que diferem de equipa para equipa, uma vez que os estrategas para cada equipa têm de ter em conta coisas como o seu uso específico de pneus, face à afinação que escolheram, e o tráfego.

Assim, quando se trata do caminho mais rápido para o final de uma corrida, o início da corrida no composto macio é considerado o melhor, pois permitirá o melhor início de corrida, seguindo-se 16-21 voltas antes de mudar para o pneu composto médio.

O stint do meio seria qualquer coisa até 32 voltas, dependendo de quão cedo é feita a primeira paragem, com uma segunda janela das boxes entre a volta 42 e 48 para outro conjunto de médios.

Dependendo das potenciais interrupções do Safety Car e com a carga de combustível a diminuir, há também o potencial para uma mudança para pneus macios, para o stint final, embora isso seja mais susceptível de ser reactivo à situação da corrida e de se aproximar da Volta 50.

O problema com a estratégia de duas paragens é o facto de se perder inevitavelmente posições na pista num circuito que é notoriamente difícil de ultrapassar, e há uma ligeira incógnita sobre o quão difícil será ultrapassar este ano. Por isso é provável que as equipas continuem a preferir fazer menos paragens para não correr o risco de ficar presas atrás de um carro mais lento e isso arruinar a sua estratégia.

A opção mais rápida de uma paragem utiliza o composto duro, mas começa no médio e corre para uma janela entre a volta 26 e a volta 34, antes de mudar para os duros e prosseguir até ao fim. É muito tempo de pista e o desgaste dos pneus pode tornar-se um fator limitador, mas apesar do ritmo mais lento é provável que os pilotos sejam capazes de defender a sua posição.

Prevê-se que esta paragem única seja apenas três a quatro segundos mais lenta do que a estratégia mais rápida de duas paragens, mostrando como será tentador para as equipas dar prioridade ao menor número de paragens nas boxes. O risco, porém, é se for mais fácil ultrapassar, então os pilotos poderão ficar vulneráveis no composto duro na segunda metade da corrida.

Quais são as opções para o 2º pelotão?

Há outra opção de paragem única que requer ainda mais gestão de pneus, porque utiliza o composto macio para a primeira parte da corrida.

A atração aqui é começar no composto mais rápido que irá proporcionar o melhor começo de corrida e fazer uso dessa aderência extra. O desafio será prolongar esse primeiro ‘stint’ tempo suficientemente com o tanque de combustível cheio e o carro muito pesado, com a necessidade de se aproximar o mais possível da volta 25 antes de mudar para o composto duro para ir até ao fim. Com uma corrida de 70 voltas, isso deixaria um stint final de 45 voltas. Não será fácil.

Para uma opção diferente de duas paragens, existe o potencial de utilizar os três compostos ao longo da corrida. A partir do pneu médio, seria possível um primeiro stint mais agressivo antes de se fazer uma ‘prova de resistência’ entre a volta 20 e a volta 25.

A partir daí, o duro não precisaria de ser gerido, com pilotos capazes de forçar o andamento para tentar manter a temperatura – o que é crucial para fazer o trabalho com os pneus duros – antes de ir novamente às boxes para um conjunto de macios a qualquer momento após a Volta 48.

Fazer uma estratégia de duas paragens que utiliza dois conjuntos de pneus macios – com uma média de pneus médios – é também provável que só seja seriamente considerado por aqueles que estão fora dos dez primeiros e que têm um conjunto extra de pneus macios disponíveis para a corrida, que não utilizaram na qualificação.

Ainda por cima as temperaturas nos TL! e TL2 chegaram aos 30º e as temperaturas da pista subiram nos 50º, mas apesar disso o pneu duro não estava a ter um desempenho particularmente bom.

A corrida está marcada para ter lugar com temperaturas que são cerca de 10º mais baixas, e numa pista que tem visto um pouco de chuva nas últimas 24 horas, pelo que o nível de aderência não será tão alto. Tudo isto faz com que seja mais difícil compreender como os pneus irão reagir, e escolher uma estratégia.