GP da Hungria de Fórmula 1: horários | AutoSport

No meio da enorme polémica entre a Red Bull e a Mercedes, a Fórmula 1 regressa com o GP da Hungria, um fim de semana que ‘promete’ ser bombástico.

O Hungaroring é um circuito histórico, já que foi o primeiro GP corrido atrás da velha ‘Cortina de Ferro’, em 1986. Já é um circuito antigo para os parâmetros atuais, mas tem charme. Muito lento, é quase impossível ultrapassar no miolo, curiosamente costuma resultar em corridas bem intensas, já que os pilotos normalmente arriscam.

É o circuito permanente mais lento do ano e não facilita nada os pneus. Estão habitualmente temperaturas elevadas, o que significa que o equilíbrio entre as exigências de velocidade e durabilidade dos pneus são a chave para obter o máximo dos compostos.

As ultrapassagens são tradicionalmente difíceis nesta pista, pelo que é através das estratégias que os pilotos tentam, muitas vezes, ganhar posições em pista.

1º GP 1986

Voltas 70

Circuito 4.381 km

Corrida 306.630 km

Recorde 1m16.627s (Lewis Hamilton, 2020)

Horário

Sexta-Feira, 30 Julho

Treino livre 1 10:30 – 11:30

Treino livre 2 14:00 – 15:00

Sábado, 31 Julho

Treino livre 3 11:00 – 12:00

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 01 Agosto

Corrida 14:00