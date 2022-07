GP da Hungria de Fórmula 1 (31 de Julho): horários | AutoSport

A Fórmula 1 está de regresso este fim de semana para mais uma corrida, antes da interrupção para férias com o regresso a dar-se em Spa-Francorchamps na Bélgica, no fim de semana de 26 a 28 de agosto.

O Hungaroring é um circuito histórico, já que foi o primeiro GP corrido atrás da velha ‘Cortina de Ferro’, em 1986. Já é um circuito antigo para os parâmetros atuais, mas tem charme.

Muito lento, é quase impossível ultrapassar no miolo, curiosamente costuma resultar em corridas bem intensas, já que os pilotos normalmente arriscam.

É o circuito permanente mais lento do ano e não facilita nada os pneus.

Estão habitualmente temperaturas elevadas, o que significa que o equilíbrio entre as exigências de velocidade e durabilidade dos pneus são a chave para obter o máximo dos compostos.

As ultrapassagens são tradicionalmente difíceis nesta pista, pelo que é através das estratégias que os pilotos tentam, muitas vezes, ganhar posições em pista. O ano passado, houve surpresas, e das boas.

O ano passado venceu Esteban Ocon (Alpine) depois de uma corrida caótica, com um grande acidente na partida. A nova grelha de partida foi a mais estranha da história da F1. O arranque do GP Prémio dos EUA de F1 de 2005, pode finalmente ser esquecido. O ‘substituto’, a segunda partida do GP da Hungria de Fórmula 1 de 2021.

1º GP 1986

Voltas 70

Circuito 4.381 km

Corrida 306.630 km

Recorde 1m16.627s (Lewis Hamilton, 2020)

Horário

Sexta-Feira, 29 Julho

Treino livre 1 13:00 – 14:00

Treino livre 2 16:00 – 17:00

Sábado, 30 Julho

Treino livre 3 12:00 – 13:00

Qualificação 15:00 – 16:00

Domingo, 31 Julho

Corrida 14:00