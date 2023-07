GP da Hungria de F1: um composto em cada sessão de qualificação | AutoSport

A Pirelli escolheu para o Grande Prémio da Hungria os compostos C3 (P Zero duro), C4 (P Zero médio) e C5 (P Zero macio). Budapeste será o palco da estreia da Alocação Alternativa de Pneus (ATA), sendo que os pilotos apenas poderão utilizar um composto em cada sessão de qualificação. Em caso de chuva, as equipas podem escolher os compostos livremente, como de costume.

De acordo com as regras da ATA, o número de conjuntos de pneus disponíveis para cada monolugar é reduzido para 11, em vez dos 13 disponíveis para um fim de semana de corrida normal. Cada piloto terá três conjuntos de pneus duros, quatro de pneus médios e quatro de pneus macios. O número de pneus de chuva continua o mesmo: três conjuntos de pneus de chuva e quatro conjuntos de intermédios, com um conjunto extra de intermédios autorizado, se chover na sexta-feira, ou se houver previsões meteorológicas adversas para o sábado.

Na sexta-feira, deverá ser devolvido um conjunto de pneus no final de cada sessão de treinos livres. Após a FP3, devem ser devolvidos mais conjuntos. Assim, os pilotos ficarão com sete conjuntos de pneus disponíveis para a classificação e para a corrida, dos quais, pelo menos um conjunto de pneus duros e um de médios devem ser mantidos para a corrida. Após o Hungaroring, as regras do ATA serão novamente testadas no Grande Prémio de Itália, no primeiro fim de semana de setembro: “O Grande Prémio da Hungria tornou-se num evento clássico da temporada de verão da Fórmula 1 e, como tal, as temperaturas do ar e da pista, geralmente são muito altas, são uma das principais características. Esse fator irá colocar pilotos, monolugares e pneus à prova, e a natureza sinuosa da pista não permitirá que ninguém recupere o fôlego. A reta da meta, bastante longa, oferece a única oportunidade real de ultrapassagem, num circuito que é apenas batido por Monte Carlo em termos de velocidade média mais baixa. Com as inúmeras curvas lentas, a tração será um dos principais fatores para alcançar bons níveis de desempenho, havendo um maior risco de sobreaquecimento dos pneus. Apesar de ser uma pista permanente, o Hungaroring não é utilizado com muita frequência e as condições do asfalto tendem a melhorar consideravelmente ao longo do fim de semana.”