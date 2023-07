GP da Hungria de F1: Ritmo da Red Bull difícil de ler | AutoSport

Num dia em que a Red Bull introduziu melhorias no seu já ‘poderoso’ RB19, os adeptos poderiam esperar ver a equipa que lidera a classificação dos construtores com mais de 200 pontos a dominar o topo da tabela de tempos, mas os planos da Red Bull foram frustrados por um acidente de Sergio Perez apenas três minutos após o início da primeira sessão (veja nas fotos o estado em que ficou o carro), enquanto Max Verstappen foi 11º e Sergio Perez (no seu RB19 reconstruído) em 18º na segunda sessão, o ritmo não foi nada dominador, o que se explica por serem peças novas que a equipa ainda não sabe na perfeição como funcionam.

No entanto, os dados de ‘stints’ longos sugerem que os Red Bull ainda são a equipa a bater nessa métrica, enquanto Max Verstappen admite que poupou pneus devido à Alocação Alternativa de Pneus que está a ser experimentada pela Pirelli este fim de semana – com os pilotos a correrem com pneus duros na Q1, médios na Q2 e macios na Q3 – a afirmação do campeão em título de que “o carro ainda está forte” mostra que a equipa está cheia de confiança, pois procura manter a sua espantosa folha de serviço nesta temporada.

FOTOS Martin Trenkler