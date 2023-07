GP da Hungria de F1: Que McLaren vamos ter no Hungaroring? | AutoSport

Quando se trata de equipas que podem ser capazes de impedir a Red Bull de fazer história, surgiu uma nova ameaça, nas últimas semanas, a McLaren.

Uma grande atualização introduzida na Áustria ajudou muito Lando Norris a alcançar o quarto lugar, numa corrida em que se notou um desempenho muito melhorado do carro, mas a McLaren avisou que a pista e as condições eram adequadas, mas em Silverstone, pista onde Oscar Piastri também recebeu os desenvolvimentos, o australiano qualificou-se em terceiro, atrás de Norris, terminando a corrida em quarto, enquanto Norris manteve um impressionante segundo lugar.

Mais uma vez, a McLaren diz que isso se deveu em parte às características do circuito e às condições climatéricas – com a cobertura de nuvens a manter as temperaturas da pista baixas, pelo que as expectativas são de que Budapeste proporcione um conjunto de amostras muito diferente para se voltar a avaliar o progresso da McLaren. Principalmente curvas de média e baixa velocidade, além de temperaturas altas regulares, como é habitual neste altura na Hungria, ainda mais com a onda de calor que assola a Europa, portanto vai ser tudo muito diferente em relação aos dois últimos locais.

Haverá também o último passo desta ronda de atualizações a ser introduzido, o que faz da McLaren uma equipa a ter em conta e que poderá muito bem voltar a morder os calcanhares da Red Bull.