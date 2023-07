GP da Hungria de F1: Qualificação com potencial para surpresas | AutoSport

A “Alocação Alternativa de Pneus” (ATA para economizar tempo) estará em vigor para a qualificação de hoje – e isso poderá causar algumas surpresas. A Q1, em particular, será uma sessão em que nos devemos concentrar, com o aquecimento dos pneus de borracha dura – e a juntar a isso há que conseguir uma volta limpa e sem tráfego – que será o Santo Graal para os pilotos que procuram passar à Q3, numa pista que é de longe a mais difícil de ultrapassar, exceção feita ao Mónaco e em certa medida, Zandvoort.

A Red Bull, em particular, optou por fazer voltas adicionais para aquecer os pneus, talvez indicando que está com dificuldades para colocar os pneus dianteiros na janela de temperatura certa – algo que, a ser verdade, poderá afetar a sua facilidade em escapar à Q1.

Um quadro dinâmico e incerto para hoje em Budapeste, por isso, espere pelo que pode ser uma qualificação fascinante e em que os engenheiros de pista, precisarão de beber vários cafés para estarem mais atentos que nunca pois a diferença entre uma volta limpa ou não é abismal nesta pista.

FOTO Martin Trenkler