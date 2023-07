GP da Hungria de F1: O acidente de Sergio Pérez e o estado em que ficou o RB19 | AutoSport

Sergio Pérez reconheceu de imediato o erro na primeira sessão de treinos e agradeceu à Red Bull pelo “trabalho tremendo” na reparação do carro. O mexicano prestou homenagem aos mecânicos da Red Bull por terem reparado o seu carro a tempo da segunda sessão.

Pouco depois do arranque da primeira sessão de treinos livres, após ter metido uma roda na relva ao aproximar-se da curva 5 do Hungaroring, Pérez perdeu o controlo do seu RB19 e deslizou para fora da pista, embatendo nas barreiras, causando danos significativos na frente. Conseguiu regressar à pista no TL2, após uma rápida reviravolta da equipa – o que já não é novidade na Hungria, basta recordar o que sucedeu com Verstappen que bateu na volta de lançamento e teve o carro ‘au point’ para a corrida: “Foi apenas um erro da minha parte. Mas a ‘malta’ fez um trabalho tremendo para reparar o carro e conseguir rodar no TL2. Pelo menos temos alguns bons dados para analisar.

Obviamente, com o formato do fim de semana em termos de utilização dos pneus, será muito importante conseguir um bom equilíbrio entre basicamente todos os compostos, porque vimos que na qualificação vamos passar por todos eles – penso que obtivemos boas informações.”

Questionado sobre como estão a ser sentidas as atualizações da Red Bull – centradas em novos sidepods -, Perez acrescentou: “Penso que é muito cedo a esse respeito, dada a pouca pista que tivemos, acho que amanhã (hoje, sábado) teremos uma ideia melhor, mas certamente, a grelha parece muito, muito equilibrada.” Veja como ficou o carro.

FOTOS Martin Trenkler