GP da Hungria de F1: Mercedes na luta em ritmo de corrida | AutoSport

Os adeptos da Mercedes podem ter-se sentido um pouco desanimados ao ver Lewis Hamilton e George Russell apenas em 16º e 20º, respetivamente, no final do segundo treino livre, no entanto, isso não contava toda a história, pois a equipa limitou-se a usar pneus médios durante toda a sessão, concentrando-se no seu ritmo de corrida longa – que, de acordo com os dados, foi impressionante.

Isto apesar de o W14 se ter sentido, de acordo com Hamilton, “no seu pior dia” – embora, como Russell disse aos media: “Sabemos sempre que tendemos a melhorar à medida que o fim de semana avança, o que é o caminho certo… Tenho a certeza de que amanhã será melhor”.

Convém também aqui lembrar que, enquanto a Mercedes trabalhou muito mais o ritmo de corrida, as restantes equipas, especialmente as da frente tiveram programas divididos entre qualificação e corrida e por isso ainda têm que fazer o mesmo trabalho que a Mercedes já fez e aí sim, tiram-se melhores ilações…