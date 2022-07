GP da Hungria de F1: McLaren a marcar passo… | AutoSport

A McLaren tem vindo a ser batida pela Alpine desde o GP do Mónaco, em todas as corridas somou menos pontos que a equipa francesa, e apesar da diferença ser curta, quatro pontos, está a começar a haver sérias preocupações na equipa inglesa.

A McLaren começou mal a época, basta recordar os problemas de travagem no teste final da pré-época no Bahrein, o que levou a que nem sequer pontuassem na primeira corrida, no Bahrein, e agora trabalha-se para colocar para trás das costas os problemas. Existe um um plano de recuperação e quanto a Paul Ricard, Andreas Seidl, Chefe de Equipa foi cauteloso na abordagem: “Com o 7º e 9º lugares maximizamos o que tínhamos nas nossas mãos. Os Alpine foram um pouco mais rápidos ao longo de uma distância de corrida, mas o Lando e o Daniel tiveram ambos, corridas muito boas e nós saímos de Le Castellet com muitos pontos positivos.

O pacote de atualização que introduzimos aqui deu-nos um passo em frente em termos de desempenho. Agora temos muitos dados para analisar, para ver como podemos extrair mais desempenho do nosso MCL36 atualizado, antes de voltarmos à pista no Hungaroring. Mais um grande esforço antes das férias de verão”, disse.

A verdade é que a McLaren continua a sentir resquícios dos problemas de travões que teve no início da época, e que eram mais graves do que se pensava inicialmente. Por isso preferiram trabalhar nas atualizações do carro, não corrida a corrida mas com maiores atualizações aqui e ali. O fim de semana passado foi um desses casos.

Daí por vezes vermos a McLaren na frente do segundo pelotão, na frente da Alpine e outras atrás. O problema é que não têm conseguido sobrepôr-se aos franceses já há algum tempo…