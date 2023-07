GP da Hungria de F1: Luta pelo segundo lugar ao rubro | AutoSport

A Red Bull já todos sabemos, 10 vitórias, 15 pódios, mas atrás, o segundo pelotão deste ano é qualquer coisa de extraordinário: Mercedes, 5 pódios, Aston Martin, 6 pódios, Ferrari, 2 pódios, McLaren, 1 pódios e Alpine, 1 pódio. A Aston Martin começou melhor, com Fernando Alonso a brilhar, a Mercedes tem dois pilotos a fazer bons pontos, a Ferrari está a ‘patinar’ demais, mas os carros são rápidos, a McLaren apareceu agora e a Alpine também já brilhou. E se a McLaren conseguir manter-se tão competitiva como em Silverstone, então isso será mais uma dor de cabeça para o resto do pelotão, que não estava a contar com a equipa de Woking.

Este tem sido dos aspetos mais intrigantes da temporada de 2023, a batalha para ser o ‘melhor dos outros’, atrás da Red Bull, com Aston Martin, Mercedes e Ferrari, todos se revezando para ser o desafiante mais próximo em diferentes circuitos.

Basta olhar para os últimos quatro Grandes Prémios, para ver que quatro equipas diferentes oferecem a maior ameaça, com o desempenho da McLaren em Silverstone a surgir depois de a Ferrari ter pressionado na Áustria, a Aston Martin liderou o ataque no Canadá e a Mercedes pareceu particularmente rápida em Barcelona.

Pequenos fatores podem fazer uma grande diferença, mas se olharmos para traçados de pista semelhantes, a Aston Martin foi extremamente competitiva no Mónaco, mas houve tantos desenvolvimentos desde então que é impossível prever a hierarquia com alguma certeza.

A McLaren pode ser uma nova equipa a entrar na luta em cada fim de semana, mas está muito longe em termos do campeonato de construtores, por isso é a Ferrari, em quarto lugar na classificação geral, que pode fazer uma redução da diferença de 46 pontos para a Mercedes, segunda classificada. Tudo isto sem considerar a possibilidade de a Alpine entrar mais na luta depois do pódio de Esteban Ocon no Mónaco.