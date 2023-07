GP da Hungria de F1: Ferrari na frente nos ‘stints’ curtos, mas Red Bull e McLaren estão a 0.1s | AutoSport

O primeiro dia de treinos do GP da Hungria ‘devolveu’ uma imagem mista, pois tivemos um dia um pouco conturbado em Budapeste e por isso há potencial para algumas surpresas na qualificação. Por exemplo, Charles

Leclerc admite que os tempos de sexta-feira são “difíceis de ler”, mas confia que a Ferrari pode alcançar um “grande resultado” na Hungria.

O circuito de Hungaroring presenteou os pilotos de F1 com chuva e sol na sexta-feira do Grande Prémio da Hungria, limitando por isso a recolha de dados das equipas antes da qualificação, que terá uma intrigante mudança de formato. Um quadro incerto, portanto.

Charles Leclerc foi o piloto que liderou a segunda sessão de treinos livres, batendo Lando Norris, o último a subir ao pódio, por apenas 0,015s. Leclerc e o colega de equipa Carlos Sainz estavam cautelosamente otimistas na sexta-feira à noite – embora, como todas as equipas, tivessem trabalho a fazer para aumentar os seus níveis de conforto no SF-23: “Sabemos onde precisamos melhorar o carro, pois houve algumas curvas em que eu não estava tão confiante”, disse Leclerc à imprensa na noite de sexta-feira. “É muito claro para nós onde precisamos de trabalhar e veremos amanhã, mas tenho a certeza que podemos fazer um grande resultado aqui.”

Os dados apontam que a Ferrari possa ter pouco mais de um décimo de segundo de vantagem sobre o pelotão atrás, em ritmo de qualificação, e esse pelotão de perseguição é encabeçado pela McLaren com o seu MCL60 recentemente atualizado, apenas 0,001s acima da Red Bull.