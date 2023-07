GP da Hungria de F1: Daniel Ricciardo tranquilo no regresso | AutoSport

Os olhos estiveram ontem (muito) posto no regresso de Daniel Ricciardo, quando este voltou ao cockpit da Alpha Tauri. Mas um 14º para o australiano no TL2 – numa sessão em que o colega de equipa Yuki Tsunoda fez uma volta suficientemente boa para ser 4º – não foi o resultado de sonho de que são feitas as manchetes.

No entanto, não importa, porque Ricciardo estava satisfeito com o que fez, admitindo que era como se “ele nunca tivesse ido embora”, acrescentando: “Não há nada que realmente me preocupe. O carro estava bom; para ser honesto, não me sinto muito mal. Temos um pouco de trabalho esta noite para fazer, mas nada de especial”.