GP da Holanda F1: Casa cheia, uma percentagem, ou bancadas vazias? | AutoSport

Os organizadores do GP da Holanda colocam-se de parte das medidas do governo dos Países Baixos, e continuam a preparar-se para ter Zandvoort completamente lotado, com 105.000 espectadores por dia, no seu Grande Prémio previsto para o início de setembro, mas certeza absoluta é algo que não existe neste momento.

As autoridades do país estão preocupadas com o aumento do número de casos de covid-19, e proibiram festivais de vários dias até, pelo menos, 1 de setembro: “O GP da Holanda é um evento desportivo, e portanto não é abrangido pela regulamentação dos festivais de música, com vários dias. Como organizador, confiamos nas regras e condições que o governo nos estabelecer e assumimos que as atuais medidas governamentais terão o efeito desejado e que as mesmas medidas poderão ser divulgadas após 13 de agosto para eventos desportivos organizados profissionalmente”, disse um porta-voz dos organizadores da corrida de Zandvoort ao De Limburger.