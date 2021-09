GP da Holanda de F1: Se já era difícil ultrapassar, agora ainda menos… | AutoSport

O Grande Prémio da Holanda terá duas zonas DRS, a primeira antes da Curva 10 e a segunda antes da Curva 13, mas a FIA decidiu reduzir a segunda, devido a razões de segurança. Se até como foi previsto inicialmente já era difícil ultrapassar, imagine-se agora. Estranho é porque ninguém se lembrou que os F1 andarem de DRS aberto numa curva com ’banking’ tão acentuado poderia ser perigoso.

Portanto, o DRS vai permanecer fechado na última curva de Zandvoort, podendo apenas abrir já na reta, tornando mais difícil ultrapassar até à travagem para a ‘Tarzan’.

Seja como for, é melhor esperar para ver, mas a possibilidade de chuva é pequena, para domingo, pelo que a qualificação vai voltar a ter uma enorme importância. Depois na corrida, segundo se antevê, só com ‘undercuts’ ou ‘overcuts’…