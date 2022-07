GP da Grã-Bretanha: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Carlos Sainz obteve a sua primeira vitória na Fórmula 1 numa corrida sensacional, que nos deu grandes lutas, mas também muita controvérsia, e alguma incredulidade face às decisões dos responsáveis da Ferrari.

Sergio Pérez foi segundo na frente de Lewis Hamilton com um Mercedes bem diferente vimos até agora. O britânico esteve na discussão pelo pódio e deu trabalho à Ferrari, enquanto o piloto mexicano recuperou da última posição que se encontrava na volta seis para terminar no segundo lugar.

Max Verstappen foi apenas sétimo a braços com um Red Bull com problemas enquanto Charles Leclerc terminou apenas em quarto depois de decisões táticas quase inexplicáveis por parte da Ferrari.Mais para trás na classificação, Mick Schumacher conseguiu somar os primeiros pontos na Fórmula 1, passando agora Nicholas Latifi a ser o único piloto ainda sem pontos este ano. O canadiano surpreendeu na qualificação, mas não conseguiu somar pontos ao terminar em 12º.

O que pretendemos saber, como acontece quando há GP de Fórmula 1, é quem foi o piloto do dia para os leitores do AutoSport. Pode completar a sua resposta na caixa de comentários.

A carregar…