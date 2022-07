GP DA GRÃ-BRETANHA: QUEM FOI O MELHOR PILOTO DO DIA (MPD)? – Resultados | AutoSport

Carlos Sainz obteve a sua primeira vitória na Fórmula 1 numa corrida sensacional, que nos deu grandes lutas, mas também muita controvérsia, e alguma incredulidade face às decisões dos responsáveis da Ferrari.

Sergio Pérez foi segundo na frente de Lewis Hamilton com um Mercedes bem diferente vimos até agora. O britânico esteve na discussão pelo pódio e deu trabalho à Ferrari, enquanto o piloto mexicano recuperou da última posição que se encontrava na volta seis para terminar no segundo lugar.

Max Verstappen foi apenas sétimo a braços com um Red Bull com problemas enquanto Charles Leclerc terminou apenas em quarto depois de decisões táticas quase inexplicáveis por parte da Ferrari. Mais para trás na classificação, Mick Schumacher conseguiu somar os primeiros pontos na Fórmula 1, passando agora Nicholas Latifi a ser o único piloto ainda sem pontos este ano. O canadiano surpreendeu na qualificação, mas não conseguiu somar pontos ao terminar em 12º.

Depois da votação feita, o vencedor foi… Charles Leclerc. 32.7% dos leitores votaram no piloto monegasco, sendo que Lewis Hamilton foi o segundo mais votado, com 26.5%, seguido de Sérgio Pérez com 19.5%. O vencedor da prova, Carlos Sainz ficou na quarta posição com 10.5% e a fechar o top 5 ficou Mick Schumacher (4.1%).

VOX POP

NOTEAM1



Esta foi uma das corridas em que existem muitos candidatos a receber a distinção.

Podia ser o Sainz. Primeira vitória da carreira, num circuito muito especial, após uma pole excelente na chuva, mas a corrida foi “assim assim”. Um erro que lhe custou a liderança do GP numa fase inicial, ritmo abaixo do esperado em relação ao seu colega de equipa durante toda a corrida, acaba por ser uma vitória que lhe assenta bem, mas longe não foi brilhante.

Também podia ser o Max. Até ter problemas no carro foi imperial, nitidamente o mais rápido em pista ao longo do fim de semana e tinha a corrida no bolso. Teve coragem em começar a corrida de macios montados, também gostei de ver a raça que demonstrou no fim ao lutar com o Mick Scumacher, como se tratasse da vitória pela corrida. Max pilota como grande campeão é, que ninguém tenha dúvidas disso!

Podia ser o Hamilton.

De longe, a sua melhor corrida da temporada. Ritmo avassalador na 1a fase da corrida. Quando o carro está do seu agrado, a motivação lá em cima, o Hamilton continua a ser um dos melhores e ontem provou isso. Mas falhou no segundo arranque, se não tivesse ficado atrás do Lando durante aquelas voltas iniciais, provavelmente teria ganho a corrida. Mas mais tarde, desta vez no recomeço após SC, perdeu para o Peréz, a certa altura viu o Leclerc sem pneus ultrapassá-lo por fora em Copse.

Já agora, acabem com essa treta do Mercedes ser um mau carro, é que já não se aguenta.

O Checo podia entrar nestas contas, foi de último até segundo, ganhou pontos a quem mais interessava e continua bem vivo neste campeonato. É impressionante a quantidade de vidas que este homem tem!

Até podia ser o Mick Schumacher! Finalmente nos pontos e com uma corrida muito sólida.

Mas o meu voto vai para o quarto classificado da corrida! É complicado pensar na corrida que fez o Leclerc e acreditar que a termina fora do pódio. Os inícios de corrida não foi brilhantes, nem o primeiro nem o segundo arranque, mas no segundo viu-se envolvido em toques com ambos os RB. O primeiro toque, com o Perez, arrancou-lhe um flanco na asa da frente. Quando se esperava que a sua corrida a partir daqui estava tramada, de repente começou a ganhar tempo ao Sainz. Quando se viu livre do seu companheiro de equipa, rapidamente começou a cavar um fosso para quem o perseguia, sem Max para o assombrar, parecia caminhar para a vitória até que se dá o problema do Ocon e vai tudo por água a baixo.

A Ferrari volta a cometer um erro estratégico grosseiro, e este vai deixar marcas bem profundas acredito eu.

Deixaram o seu nº1, e é preciso dizer isto, o seu piloto nº1, pronto a ser engolido pelo pelotão.

Mas a forma como se defendeu naquelas voltas finais, são dignas do melhor que se pode ver um piloto fazer na F1, seja qual for a era que estamos a falar. Absolutamente épico, um bom exemplo para todos os coitados, que o apelidavam de “predestinado” em tom de gozo, se esses coitados ainda percebessem alguma coisa de F1…

asfalto

Votei Perez porque recuperou do azar e teve excelentes manobras para passar o Hamilton e o Leclerc. Para quem tinha duvidas o Leclerc e o Hamilton ontem mostraram no mesmo sitio quem devia ter levantado o pé para evitar o incidente entre o Max e o Hamilton no ano passado.

917/30

Leclerc! Fez maravilhas da 1ª à última volta com um carro danificado. Estava a bater Sainz, teve que ter paciência para aturar as indecisões da equipa (e as más decisões), uma defesa fantástica após o recomeço da corrida contra pilotos com pneus novos, e fez a ultrapassagem do ano ao LH, por fora, com pneus duros e já bastante gastos. Para os que dizem que se pode ultrapassar em Copse sem bater, é verdade, desde que o piloto que está por dentro não falhe o apex por 1/2 metros…