GP da Grã-Bretanha F1: Williams pode dispensar Logan Sargeant a meio da época

Logan Sargeant continua a não justificar a aposta. O piloto americano é um dos três que ainda não pontuou este ano (juntamente com a dupla da Sauber) e as suas prestações continuam distantes das de Alex Albon, claro n.º1 da equipa.

James Vowles, que tem defendido Sargeant, abriu a porta a uma possível mudança a meio da temporada. Depois de uma primeira época longe do ideal, a Williams manteve o jovem americano, na esperança que os resultados e as suas prestações melhorassem. Tal não aconteceu. Ciente de que precisa de uma dupla forte, especialmente numa época como esta em que as contas a meio da tabela são muito renhidas, Vowles já pensa no futuro e uma mudança a meio da temporada pode estar em cima da mesa:

“Logan teve sempre a oportunidade de manter o seu lugar – isso está sob o seu controlo”, disse Vowles à Sky Sports F1. “Preciso de um desempenho que esteja ao nível do Alex, preciso que ele esteja ao mesmo nível, dia após dia. Também temos a responsabilidade de saber porque é que ele não tem estado lá. Houve várias corridas em que não fornecemos o equipamento correto, simplesmente devido a problemas no fornecimento. Não foi esse o caso durante algumas… Bem, várias corridas agora. Mas, ainda assim, a responsabilidade é nossa. A dele é ser rápido quando tem o material para isso, levando a equipa para frente. Ele sabe disso, quer ter um bom desempenho, quer estar presente e eu quero dar-lhe todas as oportunidades que puder.”

“Haverá um momento em que teremos de tomar uma decisão e, nessa altura, tanto para 2025 como talvez para algo este ano, tomaremos uma decisão”, comentou. “Mas hoje ainda não chegámos a esse ponto. A minha prioridade neste momento é resolver o problema do carro, porque o nosso desempenho nessa área tem sido fraco.”