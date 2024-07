GP da Grã-Bretanha F1: Williams de volta aos pontos

Não está a ser uma época tão profícua para a Williams. Mas a equipa amealhou mais dois pontos no GP da Grã-Bretanha, graças ao inevitável Alex Albon.

A performance do tailandês passou um pouco despercebida, com tanta ação em pista, mas o nono lugar conquistado é um bom tónico para a equipa, que tem demorado a encontrar soluções para o seu monolugar. A festa podia ter sido maior se Logan Sargeant tivesse conseguido o décimo posto. Terminou em 11º, mas fez uma boa corrida, numa altura crucial em que se fala de uma potencial substituição a meio da época.

Um susto inicial, mas uma boa corrida

Apesar de um arranque complicado, Albon conseguiu terminar nos pontos, muito graças à meteorologia. A Williams geriu bem a corrida e conseguiu tomar boas decisões, o que permitiu a Albon dar um salto na classificação. Uma vez nos pontos, o #23 manteve-se por lá até ao fim da corrida:

“Tivemos contacto na Curva 3 e mais na Curva 4, perdendo também uma parte da asa dianteira, por isso estava um pouco preocupado no início” disse Albon. “Depois disso, tudo se encaixou e fiquei contente. Sabia que a chuva ia chegar e que haveria uma segunda oportunidade, por isso só tinha de ser paciente e esperar que as oportunidades surgissem. Na maior parte dos casos, tomámos as decisões certas, parando na altura certa para os pneus certos. Perdemos algum tempo nas paragens nas boxes e penso que, sem os danos, poderíamos ter marcado mais pontos, mas estou contente na mesma. Foi um fim de semana em que precisávamos mesmo de bons resultados para a equipa, por isso, fazê-lo no nosso Grande Prémio em casa torna-o sempre mais especial”.

Sargeant satisfeito

Sargeant também estava satisfeito no final da prova, apesar de ter ficado fora dos pontos:

“Foi um bom dia, em geral. No TL2, tivemos dificuldades com mais carga de combustível, mas colocámos o carro numa posição muito melhor, e isso notou-se. Tivemos um bom ritmo, especialmente com pneus slicks. Tive algumas dificuldades na pista seca com os intermédios, degradando os pneus um pouco demais. Executámos tudo relativamente bem e mantivemo-nos unidos em condições complicadas. Tivemos alguma infelicidade na paragem para os Inters, com o Alex a ter uma paragem lenta à nossa frente, o que nos custou tempo. Claro que, em retrospetiva, havia talvez algumas decisões que poderíamos ter tomado uma ou duas voltas mais cedo, o que poderia ter sido a diferença entre um ponto ou não. No geral, estou satisfeito com a forma como conduzi este fim de semana”.