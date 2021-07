GP da Grã Bretanha F1, Valtteri Bottas: “Corrida de amanhã não será fácil” | AutoSport

Valtteri Bottas foi um dos quatro pilotos a arriscar fazer a corrida com pneus macios, uma aposta arriscada que não resultou.

O finlandês tentou ter um melhor arranque que Max Verstappen para ficar na sua frente e tentar segurar o Red Bull, sem sucesso, pelo que teve de se contentar com o terceiro lugar, não ganhando nem perdendo nada no dia de hoje:

“Tentamos fazer algo diferente e o objetivo era apanhar o Max na curva um ou na primeira volta. Tive um bom arranque mas fui bloqueado e não consegui capitalizar o arranque. Tentamos, mas no fim é bom ter mantido o terceiro lugar com os pneus macios, apesar de algumas bolhas. Hoje vimos que a corrida de amanhã não será fácil pois estará um pouco mais quente do que hoje e poderemos ver mais problemas com os pneus. Teremos de trabalhar e amanhã tudo pode acontecer.