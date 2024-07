GP da Grã-Bretanha F1, Toto Wolff: “As temperaturas estão a nosso favor”

“Tivemos uma caminhada muito íngreme para chegar até aqui, agora temos dois carros na primeira linha da grelha, numa pista como Silverstone. Temos de ver o que somos capazes de fazer amanhã. As temperaturas estão a nosso favor. Vamos trazer mais novidades para a Hungria e Spa, por isso espero que possamos continuar a melhorar. Acho que conseguimos colocar os pneus na janela ideal, com 14 graus de temperatura exterior. É um carro britânico, talvez por isso funcione nestas condições. Quando está calor nem por isso. Mas na Áustria, uma pista onde nunca nos demos bem, conseguimos um bom resultado, por isso penso que estamos numa boa trajetória”.

Um dos fatores que terá contribuído para este sucesso da Mercedes é a meteorologia. A chuva e as temperaturas frescas adequam-se ao carro dos Flechas de Prata e isso terá sido crucial para conseguirem colocar os pneus na janela operacional ideal. Para amanhã, Wolff não tem certezas do que poderá acontecer, mas vê com otimismo o potencial desfecho da corrida, uma vez que as temperaturas continuarão a ajudar a equipa:

Toto Wolff estava visivelmente satisfeito no final da qualificação para o GP da Grã-Bretanha. O chefe da Mercedes festejou uma vitória inesperada na semana passada e hoje tem uma pole, conquistada com todo o mérito por George Russell.

