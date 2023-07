GP da Grã-Bretanha F1, Sergio Pérez apoiado por quem menos se esperava: Helmut Marko | AutoSport

A vida de Sergio Pérez na Red Bull parece estar a complicar-se mas curiosamente foi do lado menos esperado que chegou algum apoio ao mexicano após este fim de semana de Silverstone, em que Sergio Perez foi apenas 6º classificado: “Dei o meu melhor hoje, mas estava à espera de um pouco mais. Tivemos um mau arranque e depois fiquei preso com o Esteban Ocon, tive de sair da frente e acabei por perder algumas posições no início.

A partir daí, fui progredindo lentamente e recuperei alguns lugares, mas demorei mais tempo do que gostaria a passar pelo pelotão. Também fizemos a paragem algumas voltas antes do safety car, o que foi uma pena. Tenho todo o apoio da equipa, estou mentalmente muito forte e sei que vou ultrapassar estes problemas e dar a volta à minha época”, disse Pérez.

E foi de Helmut Marko que veio uma declaração surpreendente sobre a posição de Perez na equipa, aos media austríacos, ao defender o mexicano ao dizer que foi o piloto mais rápido em pista nas dez voltas finais, o que está longe de ser verdade, com Marko a destacar também que Perez aumentou a sua vantagem sobre o terceiro classificado no campeonato. O que é verdade.

Já o ex-piloto de F1 Mark Webber não ficou impressionado com o desempenho de Perez, destacando que este tem de melhorar o seu desempenho na qualificação e em condições meteorológicas mistas.

Quanto a Daniel Ricciardo, Horner diz que a Red Bull não está a planear trocar Pérez pelo australiano.