GP da Grã-Bretanha F1: Quanto perdeu Max Verstappen no incidente da Q1?

Max Verstappen irá largar de quarto na corrida agendada para as 15h em Silverstone. O GP da Grã-Bretanha terá três britânicos no top3, mas o campeão neerlandês tem vontade de estragar a festa. No entanto, na qualificação, ficou logo a sensação que o #1 não conseguiria fazer a pole. Esse cenário confirmou-se com a saída de pista na Q1.

Afinal, o que aconteceu na Q1? Verstappen saiu de pista e teve uma breve passagem pela gravilha. Um incidente aparentemente inofensivo, acabou por arruinar a qualificação. O fundo do carro está pensado para otimizar o fluxo de ar. Quanto mais depressa o ar circular por baixo do carro, mais apoio aerodinâmico é criado. Para isso, há pequenos túneis criados para acelerar o fluxo e guiar o ar para a traseira do carro o mais rapidamente possível. Mas como a F1 é um desporto de pormenores, danos nesses túneis podem implicar perdas de performance. Os danos por baixo do carro #1 foram extensos e o neerlandês pagou o preço:

“Na Q1, a saída de pista foi muito infeliz”, disse ele. “Saí da Curva 7 em direção a Copse e começou a chover. Por isso, sabia que as pessoas à minha frente não tinham aquele tapete de chuva e, claro, estavam em slicks. Eu sabia que na Q1 precisávamos de fazer aquela volta de slicks, porque nunca se sabe se vai chover mais e depois a sessão acaba. Naturalmente, tentei manter a velocidade. Abrandei sabendo que estava a chover, mas mesmo assim o carro fugiu-me e depois tive de o tentar manter afastado das proteções. Tive de ir à gravilha, o que arruinou o fundo”.

Quanto é que este pequeno incidente custou?

Questionado sobre se a equipa tinha explicando a extensão dos danos e a quantidade de apoio aerodinâmico que perdeu, Verstappen disse: “Inicialmente eram 100 [pontos], o que é muito. Conseguimos reduzir um pouco, mas era muito ainda assim”.

Embora não exista uma correlação exata entre a perda de pontos de downforce e o tempo de volta, é geralmente considerado que 10 pontos equivalem a cerca de 0,1 segundos. Nesse caso, 100 pontos podem valer até um segundo.

“Faltavam algumas peças ou estavam penduradas, como se estivessem a abanar. Por isso, foi melhor livrarmo-nos disso ou, pelo menos, tentar juntar algumas peças e tentar pô-las a funcionar. Foi basicamente isso que fizeram. Cortaram algumas peças que estavam soltas, por isso tentamos otimizar as perdas.”

“Tive um pequeno momento depois. Mas, honestamente, eles continuaram a reparar o fundo, por isso o equilíbrio do carro mudava a cada volta e eu mudava coisas no volante a cada volta para tentar encontrar um melhor compromisso. Mesmo assim foi uma boa volta. Tentei ir até ao limite, tentei usar a pista toda sempre que pude, porque, naturalmente, a alta velocidade, a carga não estava lá. Ia mais devagar em algumas curvas em comparação com os treinos. Mas foi o melhor que conseguimos fazer com os danos.”

Marko não acreditava na pole

Num carro que, em teoria, seria um segundo mais lento, ficar a 0.384 da pole é um feito. Helmut Marko elogiou o seu piloto, admitindo que em condições normais a pole seria igualmente difícil:

“Estou muito feliz”, disse Marko à Sky DE. “O Max saiu da pista na Curva 9 e sofreu danos que rondaram os 100 pontos de downforce. Os mecânicos fizeram o que era possível neste curto espaço de tempo em termos de trabalhos de reparação. Quanto ao resto, fizemos alguns ajustes nas asas e conseguimos reduzir os danos para cerca de 20 por cento na última parte da qualificação [assim, teria menos 80 pontos de downforçe, em teoria, um carro 0.8 seg. mais lento]. O quarto lugar é sensacional. O carro é tóxico”, admite Marko. “Acima de tudo, o carro não reage sempre da mesma forma. O vento também desempenha um papel importante, estamos definitivamente no limite. Na verdade, acho que a pole position não teria sido possível, mas talvez a P2.”

Novo fundo para Verstappen

Verstappen terá direito a um novo fundo para a corrida de mais logo. Isso não implica penalização, pois a FIA permite a substituição de peças danificadas, desde que sejam da mesma especificação. Ou seja, o fundo tem de ser exatamente igual.

