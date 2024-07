GP da Grã-Bretanha F1: previsão meteorológica tipicamente britânica

Todas as equipas e especialmente os três jovens pilotos que vão ter oportunidade de rodar com um Fórmula 1 atual no âmbito dos regulamentos que obrigam a essas participações, esperam que o primeiro treino livre seja uma sessão seca para que possam realizar os seus programas planeados sem interrupções, mas a previsão meteorológica não aponta nesse sentido.

Após um curto período de tempo quente e ensolarado há uma semana, o fim de semana parece estar destinado a ser cinzento e fresco para a maioria, com temperaturas que não deverão atingir os 20C.

O maior risco de chuva neste momento é para a tarde de sexta-feira, mas com as condições nubladas esperadas ao longo dos três dias de Grande Prémio, isso vem com a possibilidade de tempo húmido também no sábado e no domingo. A chuva em Silverstone desempenhou um forte papel em alguns dos momentos mais icónicos e corridas emocionantes, de que há memória em Silverstone, por isso todos se vão manter atentos à evolução da previsão nos próximos dias, mas o ‘verão britânico’ pode apenas proporcionar outro desafio para a grelha no dia da corrida.