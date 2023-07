GP da Grã-Bretanha F1, Pierre Gasly: CCD adverte Stroll e permite-lhe manter posição, porquê? | AutoSport

Pierre Gasly não se conforma pelo facto dos Comissários Desportivos não terem punido Lance Stroll, devido ao incidente que ambos foram protagonistas já perto do final da corrida. Depois da saída do Safety Car após a interrupção, Stroll atacou Gasly por fora em Stowe, o francês deixou pouco espaço e Stroll passou-o com as quatro rodas para lá da linha branca. O canadiano uma bandeira de aviso preta e branca, indicando que a sua infração aos limites da pista tinha sido registada, mas foi-lhe permitido manter a posição, o que Gasly não compreendeu, especialmente depois de há uma semana ter perdido 15 segundos por causa dos limites da pista, e em Silverstone, perde uma posição face a um piloto que foi advertido por ter feito a manobrada com as quatro rodas fora de pista. Como se calcula, Gasly está muito zangado.

Não há muita latitude para entender a falta de coerência dos Comissários e Gasly refere precisamente isso: “Estou extremamente confuso, já paguei o preço em diferentes situações e não é justo não ter essa consistência”, advertindo que com este tipo de incoerências, os pilotos nunca sabem com o que contam.

“Se estiveres fora da pista e ganhares uma vantagem, tens de pagar uma penalização de cinco segundos ou devolver a posição.” Porquê advertem um piloto e permitem que beneficie da infração?

É que se os Comissários entenderam que Gasly forçou Stroll a sair porque o advertiram?

Stroll diz que foi forçado a sair da pista nas duas vezes em que ultrapassou Gasly. Então porque foi advertido?

Por vezes é totalmente incompreensível a falta de coerência nas decisões, especialmente de gente que tem tanta experiência do que está a fazer, mas toma decisões que ninguém compreende…

Como se vê na foto, a luta entre Stroll e Gasly foi forte e este não foi caso único entre ambos…