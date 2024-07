GP da Grã-Bretanha F1, o Herói Esquecido: Nico Hülkenberg

O GP da Grã-Bretanha prendeu-nos de início ao fim. A luta pela vitória foi renhida, com quatro líderes diferentes e um duelo Mercedes vs McLaren disputado até perto do fim, com Max Verstappen a intrometer-se quando se pensava que isso já seria difícil.

Muito se irá falar da grande corrida de Lewis Hamilton, dos erros da McLaren, do azar de George Russell, do péssimo fim de semana da Ferrari. Mas pouco se irá falar da excelente corrida de Nico Hülkenberg. A segunda consecutiva em que termina no sexto lugar. O alemão está num momento de forma estupendo e sozinho, já garantiu 22 pontos à Haas. Magnussen contribuiu com apenas 5. Mais ainda, nas últimas seis corridas conseguiu mais pontos (16) do que… Sergio Pérez (15).

Hülkenberg tem sido rápido na qualificação e nas últimas corridas tem mostrado que tem muito para dar ainda à F1. Em alguns momentos da sua carreira, Hülkenberg pareceu apático, sem motivação e sem resposta para momentos menos positivos. Desde que entrou na Haas, tem feito um percurso ascendente e a motivação cresceu ainda mais com a sua confirmação na Audi. As corridas na Áustria e na Grã-Bretanha mostram um pouco deste talento desaproveitado que parece ter voltado a encontrar o foco certo.