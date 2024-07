GP da Grã-Bretanha F1: Mercedes de volta ao topo

Duas vitórias consecutivas depois de um ano, sete meses e 17 dias à espera de regressar ao topo do pódio. A Mercedes está a dar passos muito interessantes e esta recente evolução mostra que os Flechas de Prata poderão ter ainda uma palavra a dizer este ano.

Tem sido uma caminhada dura desde 2022. A Mercedes lutou taco a taco com a Red Bull em 2021, mas em 2022 perdeu o norte com a nova regulamentação a afastar os Flechas de Prata do topo. Um conceito revolucionário aplicado ao carro, que acabou por ser mal-executado, retirou a Mercedes da ribalta e apenas pontualmente se viram alguns fogachos do que era a equipa antes do domínio da Red Bull. Foi preciso tempo, paciência, uma reestruturação e muito trabalho, mas a Mercedes parece finalmente no caminho das vitórias de novo.

O triunfo no GP da Áustria foi algo fortuito, caído no colo de George Russell depois do incidente entre Lando Norris e Max Verstappen. Hoje, em Silverstone, a Mercedes recordou os tempos em que dominava a F1. O arranque do fim de semana foi discreto, com a equipa a não mostrar tudo. Mas na qualificação, George Russell tratou de agarrar a pole, sem espinhas. Na corrida, os Mercedes estiveram sempre na luta pela vitória. Russell desistiu prematuramente, devido a um problema no seu monolugar. Sobrou Hamilton que voltou a mostrar porque é um dos melhores de sempre. Uma corrida bem gerida, apesar do ritmo espantoso da McLaren na primeira metade da prova. Hamilton soube manter-se por perto e tomou as decisões certas no momento certo. Quando a chuva começou a cair, a equipa sugeriu os intermédios na mesma altura em que Charles Leclerc e Sergio Pérez entraram para colocar os pneus marcados a verde. Tal revelou-se um erro e Hamilton esperou pelo momento certo. Também regressou aos slicks na melhor altura, ganhando tempo a Lando Norris.

Foi uma corrida bem executada, numa equipa que não se esqueceu de como se ganha. Agora, com um carro mais competitivo, espera-se que a Mercedes esteja mais envolvida nas lutas pela vitória. A Mercedes esteve muito bem (se Russell não tem desistido o resultado podia ter sido ainda melhor), Hamilton esteve brilhante em mais uma histórica vitória.