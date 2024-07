GP da Grã-Bretanha F1: McLaren desperdiçou

Nas condições mais difíceis, a McLaren foi melhor. Mas tal não foi suficiente para vencer. Deveria ter sido. Na primeira ida às boxes, salvaguardou a posição de Norris, mas sacrificou Oscar Piastri. A corrida do jovem australiano ficou arruinada aí. Uma pena, tendo sido ele um dos mais rápidos. Na segunda paragem, a McLaren demorou tempo a decidir e quando o fez, tomou as piores opções. Parou depois de Hamilton, que conseguiu recuperar tempo, e colocou pneus macios que dificilmente iriam aguentar até ao fim da corrida.

Lando Norris foi um dos mais rápidos ao longo de todo o fim de semana. O piloto britânico até começou mal a corrida, colocando-se numa posição que não lhe permitiu segurar o terceiro lugar conquistado na qualificação, onde também errou. Conseguiu recuperar e o ritmo da equipa no primeiro stint foi tremendo, quer com Norris, quer com Oscar Piastri.

O facto de contarmos com a McLaren para a luta pelos primeiros lugares mostra bem o crescimento da equipa nos últimos meses (e anos). O arranque de época não foi o melhor, algo que tem acontecido de forma regular, mas a estrutura técnica encontrou soluções que catapultaram a equipa para os primeiros lugares. No entanto, na vertente desportiva, parece que a McLaren ainda comete demasiados erros.

