GP da Grã-Bretanha F1: McLaren agradece às equipas que ajudaram no incêndio de Barcelona

O GP de Espanha foi de festa para a McLaren, com um segundo lugar de Lando Norris, o 19º pódio da sua carreira. No entanto, a festa acabou em grande susto. Com a ajuda das restantes equipas, tudo foi resolvido e a McLaren agradeceu a quem ajudou.

No sábado do evento espanhol, houve um incêndio na motorhome da McLaren. Acredita-se que o fogo tenha começado entre os dois andares do edifício semi-permanente da equipa, o que dificultou a identificação da origem do incêndio.

O pessoal da equipa e os comissários tentaram apagar o fogo antes da chegada das equipas de bombeiros ao paddock, enchendo de água a motorhome para evitar mais danos e impedir que se propagasse às autocaravanas vizinhas.

A estrutura ficou inutilizada (estando neste momento a ser recuperada), mas as equipas adversárias, tal como a FIA, disponibilizaram-se para emprestar material e ajudar a equipa no que fosse preciso nesse fim de semana. A família F1 é unida, apesar das lutas renhidas dentro de pista. Neste fim de semana, como gesto de agradecimento, a McLaren distribuiu caixas com doces em forma de extintores e uma carta de Zak Brown a agradecer o gesto que as equipas e a FIA tiveram. Num mundo de competição feroz, é bom ver estes gestos.

"The spirit of F1. The fiercest competition on track, and the strongest community off it…" ✍️ Thank you @McLarenF1 🙏 pic.twitter.com/Mc0ZPPBR0B — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 6, 2024

Grazie @McLarenF1 for the treats and the kind words 🙏 pic.twitter.com/q1pR42g1AC — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 7, 2024