GP da Grã Bretanha F1, Max Verstappen: “Velocidade de ponta poderá ser um problema” | AutoSport

Max Verstappen foi o primeiro vencedor numa Corrida Sprint de qualificação. A boa largada do piloto da Red Bull permitiu-lhe manter a posição na primeira volta e a partir daí começou a ganhar alguma vantagem para Lewis Hamilton.

No final a gestão do pneus foi um ponto chave, com lições aprendidas para amanhã, mas no final o neerlandês estava feliz com a conquista de mais três pontos mas ciente de que a vantagem em linha reta dos Mercedes pode mudar o cenário:

“Não é fácil ultrapassar nesta pista, por isso precisávamos de uma boa largada. Tive um bom arranque e uma boa luta com o Lewis. Tentamos impor o nosso ritmo, mas pudemos ver que os pneus estavam a criar muitas bolhas, por isso tivemos de gerir até ao fim. Estou feliz por conseguir os três pontos e creio que teremos uma luta entusiasmante amanhã.”

A questão do desgaste dos pneus foi clara, com as borrachas a cederem cedo. Com a corrida de amanhã a ser feita sob temperaturas superiores, parece que poderemos ter uma corrida com duas paragens. Também a diferença de andamento entre os Mercedes e os Red Bull em linha reta pode ser um fator a ter em conta:

“Começamos a corrida com pouco combustível e puxamos por estes carros nas curvas rápidas volta após volta, o que não é fácil para os pneus, mas temos de lidar com isso. Não podemos tocar no carro até amanhã, somos fortes nas curvas e creio que devemos aproveitar isso para amanhã. A velocidade de ponta poderá ser um problema e como não podemos fazer mudanças vai ser um pouco complicado para nós, mas teremos de lidar com isso e acredito que poderemos ter uma boa corrida. “