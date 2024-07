GP da Grã-Bretanha F1, Max Verstappen: “Hoje não tivemos o ritmo necessário

“Hoje não tivemos o ritmo necessário. No início, estava a perder tempo lentamente quando era importante, por isso, a certa altura, as coisas não pareciam ótimas. Estava a pensar ‘será que vamos acabar em quinto, sexto?’ Mas tomámos as decisões certas, passando dos slicks para os inters e também dos inters para os slicks. Foi sempre a volta certa. Também no final, a decisão da equipa de usar o pneu duro em vez do macio ajudou-me, e foi por isso que também terminámos em segundo hoje. Portanto, podia ter sido muito pior.”

Mais um pódio para Max Verstappen, com um segundo lugar, numa corrida em que facilmente poderia ter ficado arredado do pódio. Mas o neerlandês voltou a mostrar porque é o melhor da atualidade e a Red Bull voltou a mostrar astucia nas decisões estratégicas.

