GP da Grã- Bretanha F1: Max Verstappen ficou desapontado… | AutoSport

Pela primeira vez em quase dois meses, Max Verstappen não esteve ‘por cima’ numa qualificação. Desde o GP de França que as poles eram todas suas, mas desta feita Hamilton foi mais forte: “Não consegui atacar tanto nas curvas devido à subviragem do carro”. Quando David Coulthard lhe perguntou se esperava que Hamilton estivesse tão forte, após uma dececionante primeira sessão de treinos livres para a Mercedes: “Temos que olhar para nós próprios. Penso que o carro estava bom, mas tinha demasiada subviragem e por isso não pude atacar as curvas como queria, à espera que a frente agarrasse”, disse. Sendo verdade que este segundo lugar não significa que vá arrancar de segundo para a corrida, porque ainda há uma corrida de qualificação pela frente: “Tenho uma sensação estranha, pois temos um carro de corrida forte, mas precisamos de resolver os problemas que tivemos na qualificação. Seja como for estou confiante de que podemos ter uma corrida forte”, concluiu.