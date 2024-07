GP da Grã-Bretanha F1, Max Verstappen: “Estou muito contente com o quarto lugar”

Max Verstappen apenas conseguiu o quarto lugar, mas ficou contente com isso. Uma saída de pista na Q1 resultou em muitos danos no fundo do seu RB20. A performance caiu e Verstappen tentou apenas “sobreviver”.

Como se trata de Versatappen, sobreviver resultou num quarto posto, o que permite ainda olhar para a corrida de amanhã com algum otimismo. O #1 da Red Bull tratou de resumir a sua sessão de qualificação

“Fomos para a pista um pouco tarde, mas não estávamos à espera que chovesse na Q1. Tive uma saída na curva sete e começou a chover. Toda a gente já tinha saído daquela zona de chuva porque as pessoas atrás de mim também tiveram de abrandar. Em Copse, eu sabia que as pessoas à minha frente iam fazer uma volta. Se pensarmos que a chuva pode estar a chegar, temos de dar uma volta ou ficamos de fora na Q1.

Com o fundo destruído, a partir daí, foi tentar sobreviver. A equipa fez um excelente trabalho para tentar otimizar as perdas. Inicialmente, estava contente por entrar na Q3 porque o carro estava muito abaixo do que pode fazer. Estou muito contente com o quarto lugar. “