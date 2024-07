GP da Grã-Bretanha F1, Lewis Hamilton: “Queria muito ganhar esta corrida”

Foi preciso esperar mais de dois anos e meio para voltarmos a ver Lewis Hamilton no primeiro lugar do pódio. Hamilton venceu pelo menos uma corrida desde 2007 até 2021 e as vitórias a cada ano do britânico pareciam uma lei imposta. Mas o domínio da Red Bull e o abaixamento de forma da Mercedes levaram a uma espera de dois anos, sete meses e dois dias.

Hamilton está de volta às vitórias e de forma merecida. Não cometeu um erro, decidiu sempre bem e aguentou a pressão dos adversários. Uma excelente vitória, a nona no GP da Grã-Bretanha (mais um recorde), com muita emoção à mistura:

“Desde 2021, todos os dias levanto-me e sinto dificuldades para treinar, para me dedicar à tarefa e trabalhar o mais possível com esta equipa fantástica. Esta é a minha última corrida aqui no Grande Prémio da Grã-Bretanha com esta equipa. Queria muito ganhar esta corrida para eles, porque os amo e agradeço muito o trabalho árduo que fizeram ao longo destes anos. Estou eternamente grato a toda a gente na Mercedes e a todos os nossos parceiros. E a todos os nossos incríveis fãs. Consegui ver-vos volta a volta. Não há melhor sensação do que terminar na frente aqui.”

“É muito difícil, penso que para qualquer pessoa, mas o importante é a forma como continuamos a levantar-nos e temos de continuar tentar ser cada vez melhores, mesmo quando sentimos que estamos no fundo do poço. Houve definitivamente dias entre 2021 e hoje em que não me senti suficientemente bom ou que não ia voltar a estar onde estou hoje. Mas o mais importante é que tive pessoas fantásticas à minha volta, que continuaram a apoiar-me. A minha equipa, sempre que aparecia e os via a esforçarem-se, encorajava-me a fazer o mesmo. Além disso, os meus fãs, quando os vejo em todo o mundo, têm-me apoiado imenso. Por isso, um grande, grande obrigado a toda a gente”.