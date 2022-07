GP da Grã-Bretanha F1, Lewis Hamilton: “o pódio é um bom resultado” | AutoSport

Em Silverstone, Lewis Hamilton conquistou o segundo pódio consecutivo da época, estando ainda na luta pela vitória com os dois Ferrari. Para o piloto britânico o apoio do público foi essencial, mas destacou a desvantagem ainda para os Ferrari.

“Dei tudo hoje. Tentei perseguir os Ferrari – parabéns ao Carlos [Sainz] – mas eles estavam muito rápidos. No final ainda estive envolvido na luta com o ‘Checo’, no entanto eram muito rápidos nas retas para mim. Estou agradecido pelo trabalho que a equipa teve e fizeram com que estivesse perto deles”.

Hamilton admitiu que a equipa perdeu algum tempo durante a paragem para troca de pneus e que ainda há melhorias para implementar no Mercedes W13. “Perdemos algum tempo no pitstop e depois estava na perseguição. O ritmo foi bom com ambos os conjuntos de pneus, mas foi muito difícil. Quando vejo um Red Bull atrás de mim, eles são tão rápidos nas retas. Ainda temos algumas melhorias a fazer, mas o pódio é um bom resultado para nós”, disse o piloto.

Lewis Hamilton ainda salientou a sua satisfação por Zhou Guanyu e Alexander Albon não terem problemas sério depois do acidente violento da primeira volta. “Fico satisfeito que estejam todos bem depois daquele acidente enorme”.