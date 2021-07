GP da Grã- Bretanha F1, Lewis Hamilton: “grande trabalho que fizemos” | AutoSport

Lewis Hamilton regressa à primeira posição da grelha pela primera vez desde o GP de Espanha de Fórmula 1, mas desta feita, para chegar a essa mesma posição na partida do Grande Prémio, te,m que a manter durante as 17 voltas da corrida de qualificação, essa sim, a que determina a grelha para a corrida de domingo. Referindo-se à ‘casa cheia’ de público em Silverstone: “Há um ano que isto nos fazia falta”, começou por dizer num discurso dirigido à multidão de 90.000 pessoas: “Estou tão grato por vos ver todos aqui, sentimos a vossa falta durante um ano inteiro. Vir para Silverstone e ter uma multidão como esta, vê-se e sente-se a energia, importante para o grande trabalho que fizemos juntos na equipa. Isto também se deve aos adeptos, penso eu”, começou por dizer Hamilton que .

“A Red Bull esteve muito rápida nos treinos livres, mas nós estávamos muito concentrados no nosso trabalho. Esta manhã fiz uma simulação usando-a como sessão de treino, porque é a primeira vez que temos uma manhã livre. Na Q3, aquela primeira volta foi ótima. A segunda parecia ainda melhor mas acabei por perder a traseira naquela última curva, por isso o meu coração estava na minha boca ao cruzar a meta. Mas consegui ver a multidão e foi realmente uma reminiscência da minha primeira pole aqui em 2007 com a McLaren”, disse.