GP da Grã-Bretanha F1: Lando Norris volta a destacar-se no TL2

Lando Norris voltou a ser o mais rápido em Silverstone, desta vez no Treino Livre 2 do GP da Grã-Bretanha. Com o tempo de 1:26.549, o piloto da McLaren fechou o dia com o melhor tempo, seguido do seu colega de equipa, Oscar Piastri, a 0,331 seg. do #4. Sergio Pérez conseguiu o terceiro tempo, com a ameaça de chuva a mudar os planos das equipas para esta sessão.

Tal como no primeiro treino, as equipas não perderam tempo e foram de imediato para a pista, com a grande maioria dos carros a iniciar os trabalhos nos primeiros segundos da sessão. E nos primeiros minutos, os pneus médios foram a opção mais usada, com Max Verstappen a fazer melhor uso deles, instalado-se no primeiro lugar da tabela com um tempo no segundo 27, alto, seguido de Lando Norris e George Russell a pouco mais de três décimos de segundo.

Charles Leclerc tentou aproximar-se do neerlandês, mas a instabilidade do Ferrari nas curvas de alta velocidade não lhe permitiu fazer melhor com o #1, ficando a pouco mais de 0,2 seg. do registo do piloto da Red Bull. Verstappen foi o primeiro a calçar pneus macios, com a chuva a aproximar-se (prevista para o fim da sessão) e as equipas a anteciparem as simulações de qualificação. Verstappen melhorou o seu registo e passou a estar a 0,8 segundos do Ferrari #16. Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Lando Norris suplantaram o tempo de Leclerc, ficando, ainda assim, longe de Verstappen, o único ainda com um tempo feito com borrachas macias.

Fernando Alonso, os dois carros da Sauber e da Williams, seguiram o exemplo de Verstappen e colocar os pneus marcados a vermelho, 20 minutos depois do arranque da sessão. Fernando Alonso aproximou-se de Verstappen e ficou a 0,153 segundos do tempo do campeão. Valtteri Bottas tratou de se colocar na segunda posição pouco depois, fazendo melhor que Alonso.

Tempos a meio da sessão:

Os tempos começaram a cair e depois de Sainz fixar a 0.016 seg. Leclerc, Hulkenberg e Piastri passaram pela liderança da tabela, com Hulkenberg a ser o primeiro a entrar no segundo 16. Mas foi Lando Norris a mostrar o verdadeiro andamento do McLaren, tirando 0,3 segundos ao tempo de Piastri.

Chegamos a meio da sessão, com uma espécie de pausa em que os pilotos regressaram às boxes, com Sergio Pérez a fazer o terceiro tempo, um bom sinal, depois de várias corridas abaixo do esperado. Depois das simulações de qualificação, as equipas voltaram gradualmente aos pneus médios e ao trabalho de afinação para a corrida, com a chuva a ameaçar o fim da sessão de treino.

A seis minutos do fim a chuva começou a cair, as equipas começaram a chamar os carros para as boxes no que seria, na prática, o final antecipado da sessão.

Com o fim da sessão, fecharam-se as contas de hoje, com Lando Norris a assinar o melhor tempo do dia, seguido de Piastri e Pérez. Hulkenberg, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Sainz, Stroll, Russell completaram o top 10.

A McLaren parece estar em forma e conseguiu mostrar bom andamento, tal como a Red Bull. O tempo de Max Verstappen (sétimo) foi feito ainda na primeira meia hora de treino, ainda longe das condições ótimas de pista, com o plano de trabalho das equipas a ficar comprometido com a meteorologia. Mas a Red Bull mostrou que tem argumentos para estar an frente. O tempo de Nico Hulkenberg surpreendeu e mostra que a Haas pode ser uma boa surpresa. Ferrari e Mercedes mostraram bons apontamentos, mas parecem ainda um furo abaixo da McLaren e Red Bull. A Aston Martin, que no primeiro treino fez bons tempos, não foi tão rápida durante o treino da tarde, mas pode estar bem lançada para conseguir pontos importantes, tal como Valtteri Bottas, que parece estar confortável em Silverstone.

Horário

Sábado, 6 Julho

Treino livre 3 11:30 – 12:30

Qualificação 15:00 – 16:00

Domingo, 7 Julho

Corrida 15:00