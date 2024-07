GP da Grã-Bretanha F1, Lando Norris: “Não preciso que Verstappen se desculpe, mas tenho de mudar algumas coisas”

“É uma grande parvoíce, para ser honesto”, disse Norris sobre a situação dos limites da pista. “Tentei fazer uma ultrapassagem, travei, saí da pista e tentei evitar o limitador de pista. Depois, imediatamente devolvi a posição ao Max, pelo que provavelmente perdi um segundo e meio ao fazer isso. Não é claramente motivo para penalização. Perdi tempo ao fazer uma coisa destas. Este tipo de coisas leva as pessoas a evitar as lutas. Se não querem que lutemos e não querem que eu tente ultrapassar e ter uma corrida aborrecida, então podem ter estas regras.”

“É uma situação complicada. O Max não vai querer bater. Ele não vai querer estragar a sua própria corrida e as suas próprias hipóteses. Por isso, acho que sim, há definitivamente coisas que preciso de fazer de forma ligeiramente diferente. Mas, no final de contas, acho que ele não vai mudar muito. Não acho que eu precise de mudar muito. Poderíamos ter evitado o acidente? Definitivamente, porque é algo que eu poderia ter feito. Podia facilmente ter usado mais corretor”.

Foi o tema da semana. O incidente entre Max Verstappen e Lando Norris levou a muita discussão entre adeptos e grandes nomes da F1, com alguns a defenderem Lando Norris, outros a defenderem Max Verstappen. O assunto foi abordado na conferência de imprensa e Lando Norris, agora a frio, mudou a sua visão do incidente.

