GP da Grã-Bretanha F1: Lando Norris acredita que a Mercedes não mostrou tudo

“Foi um bom começo de fim de semana”, disse Norris aos media no final da sessão. “De manhã não tivemos uma sessão limpa, mas fizemos alguns ajustes e conseguimos uma janela muito mais agradável, o que é importante aqui. O carro estava com muita frente e bastante irregular em alta velocidade, mas fizemos alguns bons progressos. Acho que estamos muito próximos ou iguais aos Mercedes. Eles provavelmente são tão rápidos quanto nós, eles apenas não forçaram, Estamos num bom lugar, mas temos um pouco mais para encontrar.”

Norris expressou satisfação com o progresso da McLaren, observando que a equipa fez melhorias significativas ao longo do dia. Também comentou as condições climatéricas difíceis e a sua preferência por um fim de semana seco para maximizar o desempenho atual da McLaren:

