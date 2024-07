GP da Grã-Bretanha F1, Lando Norris: “Acho que não fizemos o trabalho que podíamos ter feito”

Mais uma oportunidade desperdiçada pela McLaren. Lando Norris terminou a corrida em terceiro lugar, tendo liderado boa parte da prova, com uma pilotagem excecional. As decisões estratégicas não ajudaram. Norris começou mal a corrida, colocando-se numa posição pouco favorável nas primeiras curvas. Conseguiu recuperar e assumir a liderança da corrida, mas tanto Norris como a equipa não conseguiu tomar as decisões certas.

A segunda paragem nas boxes (troca de intermédios para macios) não correu bem, com o carro a deslizar e a obrigar os mecânicos a deslocarem-se, perdendo dois segundos que se revelaram cruciais para o resultado final. A escolha de pneus também não foi a melhor e com os macios “calçados” (Norris tinha um conjunto de médios novos prontos), Norris não conseguiu chegar a Hamilton, nem defender-se de Verstappen. Um resultado que sabe a pouco, olhando à performance do piloto na fase mais difícil da corrida. Norris admitiu os erros e lamentou ter deixado escapar a vitória, perante o seu público:

“Antes de mais, parabéns ao Lewis. Aquela decisão crucial no final, ele fez um melhor trabalho. Tiro o chapéu para ele e para a Mercedes. Foi duro. Foi agradável e divertido lutar com estes tipos. Como equipa, acho que não fizemos o trabalho que podíamos ter feito. Ao mesmo tempo, culpo-me a mim próprio. Detesto terminar nesta posição. Mesmo assim, estou feliz. Vou continuar a divertir-me. Adoraria que tudo corresse na perfeição, mas hoje não foi assim”.