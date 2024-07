GP da Grã-Bretanha F1, Helmut Marko: “Estamos a perder muito nas curvas lentas”

Helmut Marko afirmou que a Red Bull é até três décimos de segundo mais lenta do que Lando Norris em termos de desempenho puro após os treinos de sexta-feira para o Grande Prémio da Grã-Bretanha.

Norris foi o melhor em ambas as sessões em Silverstone, com Max Verstappen e Sergio Perez da Red Bull a terem dificuldades, particularmente nas curvas de baixa velocidade do Sector 1. Marko destacou que, embora a Red Bull tenha tido um desempenho fraco em ambas as sessões de treinos e corridas longas, eles ficaram especialmente atrasados nas curvas lentas, levando a uma perda significativa de tempo.

Marko referiu a necessidade de ajustes da equipa e mencionou que a previsão meteorológica para o fim de semana, que inclui chuva, complica a sua estratégia.

“Estamos a perder muito nas curvas lentas, especialmente no Sector 1, estamos a perder quase três décimos”, disse Marko à ORF. “Estivemos pior no primeiro treino e nos stints longos também não estivemos muito bem. Estamos bem, mas não ao nível de Norris. Por isso, ainda temos muito que melhorar. Por outro lado, as previsões meteorológicas para sábado e domingo não são boas, por isso o que importa é saber qual o compromisso a tomar. Será que vai chover e depois pomos mais asa no carro? É uma decisão interessante, mas a mudança que fizemos [entre as sessões de treinos] não foi de todo a mais correta, porque retrocedemos. Mesmo no terceiro sector, perdemos tudo nas curvas lentas.”