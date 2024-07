GP da Grã-Bretanha F1: George Russell mais rápido no TL3 muito molhado

O verão britânico fez-se sentir em força nesta manhã em Silverstone. A corrida Sprint de F3 foi adiada por causa da chuva, que também afetou, de forma menos severa, o Treino Livre 3. George Russell ficou com o melhor tempo da sessão, mas está tudo em aberto para a qualificação, agendada para as 15h.

Os carros foram para a pista logo nos primeiros minutos, o que nem sempre acontece no terceiro treino livre. Com a pista muito molhada, os tempos eram muito mais lentos do que os registados ontem. Quando a sessão foi interrompida, devido a uma saída de pista de Pierre Gasly o melhor tempo era de 1:47.080 de Yuki Tsunoda. Gasly, que vai largar do fim da grelha, ficou com a sessão de treino arruinada. O Alpine #10 foi removido da caixa de gravilha e pouco menos de 5 minutos depois, a sessão recomeçou.

🔴 RED FLAG 🔴 Gasly has beached himself in the gravel heading into Vale #F1 #BritishGP pic.twitter.com/Qmbo0lCC6k — Formula 1 (@F1) July 6, 2024

Os carros regressaram gradualmente à escorregadia pista de Silverstone, sem chuva, mas ainda com muita humidade no asfalto. Os minutos seguintes foram ainda complicados, com a pista a secar, mas ainda a pregar algumas partidas aos pilotos. Valtteri Bottas não evitou um pião, enquanto os tempos iam caindo, mas ainda longe dos registos do dia anterior. Não foi o único e também Max Verstappen foi apanhado de surpresa. As condições de pista foram muito complicadas para os pilotos.

Classificação a meio da sessão:

Chegamos ao meio da sessão e o líder da tabela de tempos era Lewis Hamilton com o tempo 1:38.511, seguido de Charles Leclerc e Lando Norris, tempo que foi melhorado pouco depois, pelo #44. E ainda com a pista muito molhada, os pneus intermédios eram a escolha para todos os pilotos em pista. George Russel subiu ao primeiro lugar da tabela de tempos. Faltavam pouco menos de 20 minutos para o fim da sessão e a chuva reapareceu, apesar de ser de forma leve. Ainda assim, o suficiente para estagnar a evolução dos tempos.

O tempo esgotou-se e a sessão terminou sem qualquer mudança na tabela de tempos. George Russell ficou com o melhor tempo (1:37,529), seguido de Lewis Hamilton e Lando Norris. Carlos Sainz,

Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Sergio Perez e Nico Hulkenberg completaram o top 10.

As equipas aproveitaram para recolher dados e aprimorar a afinação, caso a previsão de chuva se mantenha. Se a qualificação for nas mesmas condições, teremos uma sessão muito animada em que toda a teoria cai por terra e onde apenas o talento e o estar na pista na altura certa vai contar.

Os destaques desta sessão foram poucos. Além dos piões, das ligeiras saídas de pista e dos tempos que apenas foram caindo na primeira meia hora, nota para um incidente na via das boxes. Daniel Ricciardo entrou na via das boxes a ziguezaguear, o que não agradou muito aos comissários, o que lhe pode valer uma penalização.