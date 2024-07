GP da Grã-Bretanha F1: George Russell faz pole, Mercedes nas duas primeiras posições

Dia de festa na Mercedes. George Russell fez a pole para o GP da Grã-Bretanha, com Lewis Hamilton em segundo. Numa qualificação renhida, Mercedes e McLaren eram as favoritas, mas na última volta, os McLaren falharam e os Mercedes brilharam. Um erro na Q2 e uma saída de pista, provocaram danos no Red Bull de Max Verstappen, que ficou sem argumentos para lutar pela pole.

Depois de uma manhã com muita chuva e com a ação em pista afetada, a meteorologia deu tréguas para o arranque da qualificação para o GP da Grã-Bretanha. Lando Norris liderou a tabela de tempos nos dois treinos de ontem, mas hoje foi George Russell a terminar no topo da tabela de tempos no Treino Livre 3, bem molhado por sinal. Para a qualificação, a chuva continuava a ser uma ameaça (60% de probabilidade) e as equipas teriam de iniciar a sessão com pneus intermédios, para acabar de secar a pista.

Sunny skies and a drying track Who's gonna be the first on slicks? #F1 #BritishGP pic.twitter.com/NNFCRWsBgX — Formula 1 (@F1) July 6, 2024

Q1

Assim que as luzes verdes se acenderam no final da via das boxes, os carros começaram a ir para a pista com os pneus marcados a verde, com o feedback dos pilotos a indicar que a pista iria secar depressa.

Os primeiros tempos registados foram feitos com os pneus intermédios, com os melhores registos no segundo 37, ainda longe dos melhores tempos de ontem. Max Verstappen assumiu a liderança nas primeiras voltas lançadas, seguido de Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell e Charles Leclerc. Nesta fase, a pista ainda não tinha grande aderência e ia causando algumas surpresas desagradáveis aos pilotos, com metade da pista já seca e outra ainda molhada.

A dez minutos do fim da Q1, vimos as primeiras trocas de pneus, com os slicks a aparecerem pela primeira vez nesta qualificação. Charles Leclerc e Valtteri Bottas foram os primeiros a “calçar” as borrachas mais macias, com o sol a surgir por entre as nuvens a tornar esta escolha cada vez mais apelativa para os restantes.

Na primeira volta com pneus macios, Sergio Perez estragou o seu dia. Uma saída de pista deixou o mexicano preso na caixa de gravilha, obrigando a direção de corrida a interromper a qualificação. Faltavam 7:30 minutos para o fim da Q1. Numa altura em que os rumores de uma potencial saída da pista se adensam, este erro de Pérez surge na pior altura.

Ainda a sessão não tinha recomeçado, a chuva começou a reaparecer. Nesta fase, o top 5 era Hamilton, Russell, Piastri, Verstappen e Norris. Na zona de eliminação estavam Bottas, Pierre Gasly, Logan Sargeant, Daniel Ricciardo e Nico Hülkenberg. Os pilotos regressaram à pista com pneus slicks, sem muito tempo, pois as nuvens ameaçavam nova descarga, o que levou a direção de corrida a desativar o DRS.

🔥😬 VERSTAPPEN TAMBIÉN CASI SE QUEDA AFUERA EN LA Q1!!!#Formula1 #BritishGP pic.twitter.com/ERkrapTNZE — Escudería Latinoamérica F1 (@escuderiaf1lat) July 6, 2024

Bottas foi o primeiro a fazer uma volta com pneus macios e entrou logo no segundo 32, numa altura em que os tempos começaram a cair de forma vertiginosa. Nesta confusão, Max Verstappen apareceu por breves instantes fora de pista (na curva Copse), com um erro, que lhe custou muito tempo. No final das primeiras voltas era Piastri no topo da tabela, seguido de Norris e Hulkenberg. A chuva apareceu por breves instantes, mas os tempos continuavam a melhorar, pelo que ainda tínhamos pista relativamente seca nesta fase.

No final desta dramática sessão, ficavam de fora da Bottas, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Pérez e Pierre Gasly.

Nos primeiros lugares, ficaram Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz e Piastri.

Q2

No início da Q2, as repetições mostravam que Lance Stroll poderia estar em apuros, com uma saída da via das boxes com luzes vermelhas ligadas, o que poderia resultar numa penalização.

A chuva desistiu de importunar os trabalhos e, com o DRS ativado, os pilotos regressaram à pista, todos com os pneus macios. Alex Albon foi o primeiro a colocar um tempo na tabela da Q2, entrando no segundo 27, muito mais próximo dos melhores tempos de ontem. Tal como na Q1, os tempos caíram a grande velocidades, com a pista a evoluir a cada volta. No final das primeiras voltas, Lando Norris estava na liderança da tabela, seguido de Sainz, Piastro, Alonso e Hulkenberg. Os Mercedes optaram por fazer duas voltas consecutivas (para garantir boa temperatura nos pneus), com Hamilton a conseguir o terceiro tempo, enquanto Russell conseguiu apenas o nono tempo.

Já na segunda metade da Q2, Oscar Piastri foi o primeiro a entrar no segundo 26, a 5 minutos do fim, numa altura em que Logan Sargeant, George Russell, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu e Daniel Ricciardo estavam na zona de eliminação. Hulkenberg tratou de se destacar, superando o tempo de Piastri, mostrando o seu talento e a evolução da pista. Os homens da Mercedes passaram pelo primeiro posto, mas apenas por breves instantes, com Lando Norris a agarrar o primeiro lugar, enquanto Verstappen regressava à pista, com danos no fundo do seu Red Bull (motivados pela saída de pista), o que o impediu de lutar pelos primeiros lugares, terminando em sexto.

No final da sessão, o choque veio da box da Ferrari, com Charles Leclerc eliminado, tal como Sargeant, Tsunoda, Zhou e Ricciardo. O piloto da Scuderia não conseguiu encontrar a afinação correta para o seu monolugar (muitos ressaltos nas curvas de alta velocidade) e pagou o preço.

Q3

Com dúvidas sobre o Red Bull #1, dados os danos no fundo do carro, os McLaren e os Mercedes eram os principais favoritos à pole para o GP da Grã-Bretanha. As primeiras voltas foram renhidas, com Verstappen a mostrar que não tinha ritmo para os McLaren e os Mercedes. Lando Norris instalou-se no topo da tabela, mas George Russell tratou de roubar o lugar, por apenas 0,006 segundos de diferença. Lewis Hamilton foi terceiro, seguido de Piastri, Verstappen, Hulkenberg, Sainz, Stroll, Alonso e Albon.

Os pilotos regressaram às boxes para trocarem de pneus e prepararem a derradeira volta do dia. A luta McLaren vs Mercedes estava ao rubro, tal como o público britânico, que via três compatriotas nas primeiras posições.

Chegava o momento mais esperado do dia. A segunda metade da Q3, onde a pole seria decidida. Verstappen concluiu a sua volta em quarto, sem argumentos para mais, mas a festa começou com o tempo de Lewis Hamilton, o primeiro a entrar no segundo 25. A pole acabou por cair para George Russell (1:25.819), com Lando Norris a fazer uma má volta e a não conseguir melhorar o seu registo. A Mercedes ficou com as duas primeiras posições, Russell festejou a pole, Hamilton ficou em segundo e Norris terminou em terceiro. Seguiram-se Verstappen, Piastri, Hulkenberg, Sainz, Stroll, Albon e Alonso.

Destaques

George Russell merece o grande destaque do dia, por conseguir a pole de forma clara, com um excelente tempo. Lando Norris tinha avisado que a Mercedes estava forte e na qualificação isso revelou-se verdadeiro. A Q2 foi difícil para Russell, que não conseguiu um bom tempo, mas na Q3 mostrou o seu talento, ficando à frente de Lewis Hamilton.

Outro piloto em grande nesta tarde foi Nico Hülkenberg. O alemão da Haas conseguiu o sexto tempo, ficando à frente do Ferrari de Carlos Sainz, com a Scuderia a ficar mal na fotografia. “Hulk” tem sido um dos pilotos em melhor forma e a Audi deve estar contente com a opção tomada. Um dos melhores desta qualificação. Alex Albon também conseguiu um bom resultado, tal como Lance Stroll, que ficou à frente de Fernando Alonso.

No lote das desilusões, muitos pilotos. Primeiro, Lando Norris, que não conseguiu a pole, em casa. Um erro na segunda volta da Q3 acabou com o sonho do britânico, que pareceu otimista para amanhã, apesar do resultado. A McLaren tem sido forte em corrida e talvez tenha algum truque na manga.

Também Verstappen foi uma das desilusões. O erro na Q1 acabou por comprometer o resto da qualificação. A Ferrari volta a ser notícia pelos piores motivos. Leclerc foi apenas 11º e Sainz 7º. A Ferrari está com dificuldades em entender o novo pacote aerodinâmico e em Silverstone pagou caro por isso. Uma qualificação muito má por parte da Ferrari. A Alpine também volta a não ter motivos para sorrir. Com Pierre Gasly a largar do fundo da grelha, as esperanças estavam em Esteban Ocon, mas a equipa colocou-o em pista na pior altura e acabou eliminado na Q1. Uma época dura para os franceses.

Amanhã, teremos a corrida, agendada para as 15. Será que a Mercedes vai capitalizar a pole, com dois carros na primeira linha, ou a McLaren poderá ter uma palavra a dizer? E Verstappen, o que poderá fazer, largando do quarto posto? Tudo isto a juntar ao verão britânico, que tem pregado partidas e que poderá influenciar a corrida de amanhã.