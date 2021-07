GP da Grã Bretanha F1: George Russell com três lugares de penalização | AutoSport

O esforço de George Russell para se manter no top 10 da corrida sprint de hoje revelou inglório, com o piloto britânico a receber três lugares de penalização pelo incidente com Carlos Sainz.

Os comissários entenderam que Russell foi responsável pela colisão na primeira volta da corrida:

“Os carros 63 [Russell] e 55 [Sainz] aproximaram-se da curva seis com o carro 63 no interior, no meio da pista, e o carro 55 no exterior. O carro 63 bloqueou brevemente os travões dianteiros e depois subvirou para a borda da pista à saída da curva e teve um contacto com o carro 55, que foi forçado a sair do circuito e a entrar na relva. O carro 63 é julgado em falta pelo incidente”.

“Os comissários observam que as infrações aos regulamentos deste tipo numa corrida resultam normalmente em penalizações de tempo, que são escalonadas com base na duração normal da corrida de grande prémio. Tanto devido à menor duração da qualificação em sprint, como porque é utilizada para estabelecer a grelha para a corrida, os comissários de bordo consideram que as penalizações de posição da grelha, tal como aqui impostas, são mais apropriadas”.

Russell recebeu também um ponto de penalização na sua licença para a colisão. Isto coloca-o num total de sete durante o atual período de 12 meses, deixando-o a cinco de uma proibição automática de corrida.