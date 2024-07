GP da Grã-Bretanha F1, Fred Vasseur: “Resolvemos os ressaltos e isso é motivo de otimismo”

A Ferrari está a ter dificuldade para acompanhar a concorrência, apesar dos esforços para melhorar. O diretor da equipa, Frederic Vasseur, falou em problemas de fiabilidade no Canadá e problemas com o seu novo pacote em Espanha, enquanto as dificuldades persistiram em Spielberg, apesar do bom ritmo de qualificação de Charles Leclerc. Durante este fim de semana, foi preciso reverter algumas das melhorias implementadas no novo pacote aerodinâmico.

Vasseur, manteve-se positivo e mencionou que o circuito agressivo de Silverstone destacou as fraquezas do seu carro, mas as melhorias no domingo proporcionaram algum otimismo.

“Tivemos problemas de fiabilidade no Canadá e o novo pacote em Espanha causou-nos alguns problemas. Também foi difícil em Spielberg, apesar de termos mostrado um bom ritmo com o Charles na qualificação. Este fim de semana foi um pouco a mesma história”.

“Foi uma pena que estivesse a chover, mas se olharmos para a corrida que o Carlos fez, o potencial era visível. Após 25 voltas, ele estava um décimo atrás de Max. Quando olharmos para Budapeste, decidiremos se vamos optar pela nova especificação ou pela antiga.”

“Penso que Silverstone é um dos circuitos mais agressivos no que diz respeito aos ressaltos do carro, que é um dos nossos pontos fracos. Resolvemos isso neste domingo e acho que é motivo de otimismo”, disse o francês. “Ainda estamos em segundo lugar no campeonato de construtores e precisamos de recuperar o ímpeto da primeira parte da época. Estamos a 70 pontos da Red Bull e isso é muito, mas com dois carros nos pontos não é certamente impossível.”

A Ferrari, atualmente em segundo lugar no campeonato de construtores com 302 pontos, está a 70 pontos dos 373 pontos da Red Bull e pretende recuperar o ímpeto do início da época. A McLaren é terceira com 295 pontos.