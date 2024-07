GP da Grã-Bretanha F1: Esteban Ocon muito perto da Haas

Para Magnussen, pode ser o fim da linha na F1, mas o piloto não se mostrou muito preocupado e já admitiu que caso saia da F1, o seu plano passa por regressar aos protótipos, onde já competiu na época 2021 (na altura no IMSA, tendo estado também inserido no projeto Peugeot para o WEC).

A dúvida estava no segundo lugar da equipa. Kevin Magnussen não tem estado particularmente bem nos últimos tempos e desde a chegada de Nico Hulkenberg que tem perdido protagonismo. Com a ida de Hulkenberg para a Audi, a equipa podia ficar com Magnussen para manter alguma continuidade, mas terá optado por Ocon, cujo acordo poderá ser oficializado em breve.

A Haas já tinha confirmado Oliver Bearman, piloto de 18 anos da academia Ferrari que deu boa conta de si quando foi chamado a substituir Carlos Sainz, que foi operado devido a uma apendicite. A boa prestação de Bearman abriu as portas da F1 e a Haas acabou por ser o caminho mais óbvio, dadas as estreitas ligações entre a equipa americana e a Ferrari.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI