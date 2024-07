GP da Grã-Bretanha F1: enorme multidão e corrida em ‘casa’ para 7 equipas 

A primeira sequência tripla de Grandes Prémios da temporada chega ao fim este fim de semana, mas fá-lo com um dos maiores eventos do ano. Silverstone atrai frequentemente uma enorme multidão, com 480.000 pessoas a assistir em 2023 e a estabelecer um novo recorde para a corrida.

Embora o contingente britânico de Norris, Russell, Hamilton e o piloto tailandês-britânico Alex Albon recebam um enorme apoio, não são os únicos, uma vez que a impressionante multidão conta regularmente com adeptos de todas as equipas da grelha, o que se deve, em parte, ao facto de a maioria das equipas estar sediada perto de Silverstone, com sete das 10 equipas da grelha a terem sedes no Reino Unido.

A Ferrari (Maranello), a RB (Faenza) e a Sauber (Hinwill) são as únicas três que não têm o seu principal local de trabalho em Inglaterra, mas mesmo a RB tem uma instalação técnica a uma curta distância de Silverstone.

Se as últimas edições da corrida servirem de referência, este fim de semana vai proporcionar muita emoção e entretenimento em pista para um público que pôde aplaudir Norris a assumir a liderança no início do ano passado e Hamilton a fazer uma brilhante dupla ultrapassagem no ano anterior.

Se juntarmos a isso a recente competitividade em toda a grelha – com quatro equipas a vencerem nas últimas seis corridas – há muitas razões para otimismo, independentemente de quem apoiar.